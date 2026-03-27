Horarios de centros comerciales y supermercados en Semana Santa en la Safor

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Decenas de vecinos y visitantes disfrutarán de unos días de descanso y desconexión. La playa, la montaña o los lugares más emblemáticos de cada municipio de la Safor se convierten en puntos de encuentro para decenas de familias y amigos.

Sin embargo, muchos residentes también aprovechan estos días para disfrutar de un día de compras y recargar fuerzas en los restaurantes de los distintos centros comerciales de la comarca. Algunos de los supermercados y centros comerciales de la Safor cambian sus horarios o cierran sus puertas durante los días festivos. ¿Qué centros comerciales están abiertos durante la Semana Santa? A continuación se detallan los horarios.

La Vital

Los centros comerciales se han convertido en un punto de encuentro para muchos vecinos, que aprovechan estos días para comprar ropa, calzado o cualquier capricho.

El centro comercial La Vital abrirá sus puertas el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el domingo 5 de abril (Domingo de Pascua) y el lunes 13 de abril (Sant Vicent). Su horario será de 10 h a 22 h, excepto la zona de restauración, que estará abierta de 12 h a 23:30 h.

Plaza Mayor

Las tiendas de Plaza Mayor abrirán el viernes 3 de abril y el domingo 5 de abril. La dirección ha decidido cerrar, por el contrario, sus puertas el lunes 13 de abril.

Carrefour

El supermercado Carrefour también ha modificado su horario durante la Semana Santa. Las personas que deseen acudir a realizar sus compras podrán hacerllo el viernes 3 de abril, el domingo 5 de abril y el 13 de abril. El supermercado solo cerrará sus puertas el lunes 6 de abril. El resto de días abrirá atendiendo a su horario.

Mercadona

Todos los supermercados tendrán el mismo horario durante Semana Santa. Así, el viernes 3 de abril, el domingo 5 de abril y el 6 de abril permanecerán cerrado. Abrirán el sábado 4 de abril, en horario de 9 h a 21:30 h.

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Consum

Consum mantendrá el mismo horario de apertura. Solo abrirá el sábado 4 de abril, de 9 h a 21:30 h. El viernes 3, el domingo 5 y el lunes 6 de abril estará cerrado al público.