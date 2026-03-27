OPINIÓN
III Certamen de Composició de Marxes Processionals de la Setmana Santa de Gandia
Pasqual Molina
Dissabte passat, dia 21 de març, es va celebrar en el Teatre Serrano el concert de la Banda de la Unió Artísticomusical Sant Francesc de Borja de Gandia, durant el qual es van donar a conèixer i interpretar les tres marxes processionals de la Setmana Santa de Gandia seleccionades entre totes les que es presentaren al III Certamen Nacional de Composició de Marxes Processionals que, sota el patrocini de la Societat de Foment de Agricultura, Industria i Comerç de Gandia, organitza la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de la nostra ciutat.
El jurat, en la reunió prèvia del dia 17 de gener, celebrada en la seu oficial de Setmana Santa, estava conformat pels professors de música: Xavier Cabrera Aparisi, Telmo Gadea Boix i Vicent Mengual Caudeli.
Hi estaven també, representant les dues institucions, sense veu i sense vot, el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll Gimeno; el vicepresident de Cultura de la Junta Major, Joaquín Olaso Pérez, i el vicepresident de l’Àrea de Cultura de la Societat de Foment d’AIC de Gandia, Pasqual Molina.
En esta tercera edició s’havien presentat al concurs quinze marxes processionals de diversos autors, procedents de diferents parts del territori espanyol: Còrdova, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Alacant, València i Albacete.
El jurat va seleccionar aquell dia, entre totes les obres presentades, les tres finalistes: “Al Señor” de Juan Francisco Algarra Pérez, de Tobarra (Albacete); “La Humildat”, de José Ramón Rico Muñoz, de Montoro (Cordoba), i “Sub signo crucis” de Francisco Javier González Arnal, de L’Eliana (València).
Seien, en un costat de la primera fila del Teatre Serrano, el president Emili Ripoll Gimeno i el vicepresident de la Àrea Cultura de la Societat de Foment d’Agricultura, Industria i Comerç de Gandia, Pasqual Molina, com a màxims responsables de les dues institucions implicades en el patrocini i en l’organització.
Els acompanyaven la padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat de 2026, Paula Cabanilles Escrivà; el vicepresident José Ignacio Moreno Latorre; la vicepresidenta segona, Maria José Simó; el secretari general, Rubén Ferrer Pérez i els membres de la Junta Major, Marcos Cabanilles Marti, Cristina Ramos Bellver, Eva Pellicer Morant, Maria Sanchis Simó, Dolores Oltra Bertó i Xaro Pérez Aparisi.
En l’altre costat de la primera fila seien el regidor delegat de l’Ajuntament en la Setmana Santa, Miguel Àngel Picornell, la tinenta d’alcalde Liduvina Gil, el secretari primer de les Corts Valencianes, l’espectable Victor Soler, el portaveu municipal de Vox, Manuel Millet i les regidores Maribel Codina, Mar Beltran i Rosa Isabel Borrull.
En llocs destacats, seien el president de l’Associació Unió Artísticomusical Sant Francesc de Borja de Gandia, Hovik Avetyan Avetyan, qui anava acompanyat per membres de la seua directiva i pel director honorífic de l’Associació, Miguel Vercher Talens. També ho feia el membre de la Junta Directiva de la Societat de Foment d’AIC Jesús Garcia Cànoves.
El vicepresident de l’Àrea de Cultura, Joaquín Olaso Pérez, actuà com a secretari del jurat; Pablo Almiñana Perez fou el responsable de la comunicació de l’esdeveniment. I altres membres de la Junta Major, com Francisco Arce Pellicer, Luis Miguel Gómez Morant, Isaac Vila i Felipe Mahiques Gomez, tingueren a càrrec seu el protocol de desenvolupament del certamen.
Abans, Carlos Chova Morant i Mª Carmen Gregori havien contribuït en la tasca organitzativa. Les veus en off de Maria Sanchis Simó i de Ximo Olaso Perez, donaren la benvinguda als assistents que omplien la platea del teatre.
Vicent Mengual Caudeli, el mestre director de la Banda de la Unió Artísticomusical Sant Francesc de Borja de Gandia, alça la batuta i donà inici al concert, el qual constà de dues parts:
En la primera s’interpretaren les tres marxes finalistes en este III Certamen i, en la segona, foren interpretades la marxa “Passio”, d’Antonio Cuenca, guanyadora del I Certamen de Marxes Processionals del 2024; “Esperança” de José Luis Roig, guanyadora del II Certamen de Marxes Processionals del 2025 i les dues marxes processionals procedents de l’Arxiu de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia: “Amaria” de Adrià Ronda Sampayo, una marxa cedida a la Junta Major per Maria Sanchis Simó, i “Resurrexit”, de Jacobo Ferrer Cortell.
El jurat, reunit definitivament en el Teatre Serrano va decidir, per unanimitat, que la marxa processional guanyadora en este III Certamen de Marxes Processionals de la Setmana Santa de Gandia era “Al Señor”, del compositor de Tobarra (Albacete) Juan Francisco Algarra Pérez. Una marxa processional que l’organització del certamen ha decidit que a partir d’este moment rep el títol de “Lacrimarum Mater”.
Per al lliurament del premi va ser requerida la presencia dalt de l’escenari de la padrina Paula Cabanilles, del president Emili Ripoll, del vicepresident de l’Àrea de Cultura de Foment d’AIC, Pasqual Molina, i del regidor delegat amb la Setmana Santa, Miguel Àngel Picornell. El secretari, Rubén Ferrer, llegí l’acta del jurat i anuncià el títol de la marxa guanyadora i el nom de l’autor, la presència del qual fou requerida dalt de l’escenari per a rebre els guardons: una placa gravada i el taló de 1.000 euros de mans del vicepresident de la Societat de Foment d’AIC de Gandia, i l’aplaudiment de la sala.
Durant l’entreacte el públic assistent havia rebut de l’organització tres paperetes amb els números de les tres marxes finalistes perquè decidira, segons el seu parer, quina havia sigut la marxa processional que més els havia agradat. El seu veredicte, per majoria, fou també, per a la marxa processional “Al Señor”, de Juan Francisco Algarra Pérez, qui va pujar, de nou, a l’escenari per a rebre el seu trofeu acreditatiu. Es la primera vegada que el jurat i el públic coincideixen en l’atorgament del seu premi.
El compositor guanyador del certamen havia mostrat la seua predisposició a dirigir personalment la banda, aleshores, un Juan Francisco Algarra Pérez, emocionat, prengué la batuta i dirigí la seua marxa a la Banda de la Unió Artisticomusical Sant Francesc de Borja. En acabar, la interpretació i la direcció, van rebre un sonor i llarg aplaudiment per part del públic assistent.
L’acte acabà amb la interpretació de l’Himne a Gandia, amb el públic, respectuosament dret. L’himne, ja centenari, al qual posà musica el mestre Salvador Gea, fou cantat a viva veu pel públic, perquè la lletra de Josep Maria Capsir apareixia projectada sobre la pantalla blanca de fons que tancava l’escenari.
La impressió que deixa, en l’organització i en el patrocini, este III Certamen de Marxes Processionals, és immillorable i ja es treballa en la quarta edició.
El concert de la Banda de la UAM Sant Francesc de Borja de Gandia es converteix, amb la celebració d’este Certamen de Marxes Processionals, en un dels actes previs de la Setmana Santa de Gandia en la vespra de la celebració solemne del Pregó.
Amb l’organització d’este certament es vol transmetre la idea, compartida per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i per la Societat de Foment d’AIC, que siga l’aparador, en el pas dels anys, d’unes marxes processionals que pogueren ser identificades com a pròpies de la Setmana Santa de Gandia.
