Oliva acogerá este año la IV Fira de la Salut de la Safor

La IV Fira de la Salut de la Safor se celebrará este año en Oliva. La cita es los días 17 y 18 de abril, en el Centre Polivalent. La feria está organizada conjuntamente por el ayuntamiento olivense y por el Departamento de Salud de Gandia.

El viernes 17 por la tarde la feria incluirá tres mesas redondas, además de la representación de la obra 'Cultura és salut', a cargo de la Escola de Teatre d'Oliva. Y el sábado 18 por la mañana tendrá lugar el encuentro comarcal de los "grupos Camina", que hacen paseos saludables en los respectivos municipios una vez por semana.

La feria pretende promover la salud de los ciudadanos con la coordinación de los municipios, además de reconocer a las entidades, asociaciones y colectivos que trabajan por la salud y el bienestar de la comarca.

La concejala de Salud Pública, Teresa Tur, reconoce que les hace mucha ilusión organizarla "porque supone poner en valor nuestra atención sanitaria pública, la importancia de la colaboración entre instituciones y también entre administración y entidades sociales".

La concejala agradece "al Departamento de Salud de Gandia, al centro de salud de Oliva, a los profesionales de la sanidad pública y a todas las personas que trabajan para promover un estilo de vida saludable". Todas las actividades programadas serán abiertas al público y gratuitas.

El año pasado se celebró en Tavernes de la Valldigna.