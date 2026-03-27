Piles i Xeraco disfruten del rmillor raspall professional: Les figures disputen el XV Trofeu Filósofo

Este divendres es juga la segona semifinal després de la primera de dijous amb victòria d'Iván i Momparler

Els protagonistes de la primera semifinal del XV Trofeu Filósofo de Piles amb victòria dels rojos

El Trinquet Ciscar de Piles acull durant una setmana el tradicional Trofeu Filósofo de pilota valenciana a raspall, que disputen els millors professionals. Este dijous, 26 de març, ha començat el campionat amb la primera semifinal en la qual Iván i Momparler han guanyat Diari i Murcianet por 25-20 després d'una bona partida.

En el primer encontre de la vesprada, fora del trofeu, però amb protagonisme de jóvens jugadors, Ramón i Javier han superat Boronat i Ferrando per 25-20.

La segona jornada del XV Trofeu Filósofo es disputa este divendres. Marín i Izan contra Planto i Rosen obrin la vesprada a les 17 hores en una primera fora de campionat. Després, plat fort de professionals amb el jugador de casa, Vercher, i Lorja contra Montaner d'Almiserà i Raúl.

Els triomfadors de les dos semifinals s'enfrontaran dimarts, 31 de març, en la gran final programada al Trinquet Ciscar de Piles. Els perdedors jugaran pel tercer i quart lloc del trofeu, dilluns dia 30 de març, al Trinquet Municipal de Xeraco.

Activitat ordinària

En mig, dissabte, 28 de març, al Trinquet de Bellreguard hi haurà activitat ordinària amb dos partides. A les cinc de la vesprada, Gerard i Verdú contra Andreu i Ferrando i, a continuació, Ximo i Bossio vs Favarero i Canari.

Tracking Pixel Contents