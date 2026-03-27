Sin playa en Tavernes de la Valldigna para Semana Santa: el ayuntamiento busca ayuda para reparar los daños millonarios del último temporal

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. La imagen que ofrece la playa de Tavernes de la Valldigna contrasta notablemente con la de otras localidades costeras cercanas. Los escombros del derrumbe de las terrazas tras el temporal Harry aún permanecen dos meses después sobre la escasa arena, que poco a poco el mar va reclamando, a la espera de las ansiadas intervenciones.

Solo el último temporal ha dejado daños que se cifran en cerca de un millón de euros en la costa vallera. El informe elaborado por el ayuntamiento días después de la catástrofe valora en 813.000 euros los trabajos y desperfectos ocasionados por el fuerte oleaje, una cifra a la que se le debe sumar el IVA.

El documento fue remitido el 4 de febrero a la Conselleria de Medio Ambiente para que ayudara a sufragar parte de los gastos antes de la llegada de la Semana Santa. De hecho, el propio concejal de Obras del consistorio, Josep Llàcer, reiteró esta necesidad al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, durante su visita a la playa el pasado miércoles. En sus palabras, «les remitimos los daños desde el primer momento. Pensábamos que aportarían alguna novedad durante esta visita, pero no ha sido así».

La alcaldesa Lara Romero también ha lamentado la ausencia de nuevas medidas o actuaciones. «El conseller visita Tavernes en un momento en el que nuestro litoral sigue en situación crítica y sin respuestas por parte de la Generalitat. Esperábamos que anunciara actuaciones concretas y urgentes, pero seguimos igual», denuncia.

Imagen aérea de las terrazas derribadas tras el fuerte oleaje. / Levante-EMV

El consistorio, como explican Romero y Llàcer, se ha hecho cargo de algunas de las actuaciones urgentes tras el temporal. «Con recursos propios estamos intentando conectar los lavapiés de parte de la playa, pero llega la Semana Santa y faltan pasarelas, papeleras y lavapiés», denuncia Llàcer.

Entre las cuantías que recoge el informe se encuentran cerca de 250.000 euros destinados a la reparación y acondicionamiento de la red de lavapiés, 100.000 euros para la reconstrucción de barandillas en rampas de acceso adaptado a la zona de playa o 100.000 euros para restaurar el sistema de compuertas del Lago de la Goleta.

Zonas impracticables

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar este año de la playa a medio gas. Como explica el propio concejal de Obras, «desde la mitad de la avenida hasta el antiguo Padur estará practicable, pero la Goleta y la playa urbana va a ser imposible porque todavía hay escombros y suciedad».

Llàcer insiste en el trabajo que se ha llevado a cabo desde el consistorio para paliar la situación. «La Generalitat es consciente de los daños desde el primer momento y no han hecho nada. En el MITECO ya nos dijeron que la aportación urgente de arena no podría estar hasta mayo porque necesita un proceso que lleva su tiempo. Esperamos que en verano esté, pero al final los que menos capacidad tenemos somos los que más nos estamos moviendo». Concretamente, el Gobierno aportará cerca de 60.000 metros cúbicos dentro de las actuaciones de emergencia. El proyecto de regeneración de la playa de la Goleta y el Brosquil, por su parte, todavía no cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental.

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En este sentido, Romero pide al Consell «implicación, capacidad de respuesta y soluciones reales». «Tavernes no puede seguir esperando. Estamos hablando de nuestro litoral y de nuestro principal motor económico, que es el turismo. Necesitamos una actuación urgente por parte de todas las administraciones, sin ningún color político. Necesitamos un aporte efectivo de arena por vía terrestre y un compromiso claro ante una situación que ya ha sido declarada como zona gravemente afectada. Y esto también pasa porque la Generalitat asuma su responsabilidad», concluye la primera edil.