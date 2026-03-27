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El pleno de Gandia reclama el pago de las ayudas pendientes a los pescadores por parte de la Generalitat

La declaración institucioal advierte que los retrasos están comprometiendo la viabilidad de las cofradías

Pleno de Gandia, este viernes.

Pleno de Gandia, este viernes. / Àlex Oltra

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El pleno de Gandia, en su sesión de marzo, dio cuenta esta mañana de declaración institucional en defensa del sector pesquero, centrada en la situación de las cofradías de valencianas, ante el retraso en el pago de las ayudas públicas correspondientes al ejercicio 2025 por parte de la Generalitat.

La iniciativa, presentada por el Grupo Municipal Socialista y a la cual se sumaron los grupos de Compromís-Més Gandia y Vox, pone de manifiesto la “grave situación económica” que atraviesan estas entidades, a causa de que, a pesar de haber presentado en noviembre de 2025 toda la documentación justificativa exigida por la normativa, todavía no han percibido las subvenciones, destinadas principalmente a cubrir gastos de funcionamiento, especialmente de personal.

El texto advierte que estos retrasos "están comprometiendo gravemente la viabilidad de las cofradías, a la vez que se suman a otras dificultades que ya afectan el sector, como los retrasos en el pago de las paradas biológicas y las restricciones propias de la actividad pesquera".

Así mismo, la declaración institucional rechaza la posibilidad planteada por la Generalitat de abonar estas ayudas mediante sistemas de "confirming", puesto que obligaría las cofradías a asumir costes financieros adicionales en forma de intereses, "incrementando de manera injustificada su carga económica".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Gandia insta la Conselleria competente "a proceder de manera inmediata al pago directo de las subvenciones pendientes, evitando fórmulas que suponen un perjuicio añadido para las entidades beneficiarias".

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Además, el pleno solicita el establecimiento de mecanismos que garanticen una gestión eficaz de estas ayudas, con el objetivo de no comprometer la liquidez de las cofradías en el futuro, y acuerda trasladar esta declaración tanto a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca como a los diferentes grupos de Les Corts.

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