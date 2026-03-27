El profesorado del IES Ausiàs March de Gandia calienta motores ante la huelga educativa
La asamblea "Ausiàs en lluita" coordina las movilizaciones ante el paro convocado por los sindicatos el próximo 31 de marzo
La recién constituida asamblea "Ausiàs en lluita", que reúne a profesorado del IES Ausiàs March de Gandia, prepara las acciones de protesta que realizarán con motivo de la huelga educativa en la enseñanza pública de la Comunitat Valenciana, convocada por los sindicatos para el próximo martes, 31 de marzo.
Desde la plataforma, creada a principios de mes, recuerdan, a través de un comunicado, que las principales reivindicaciones de la huelga son "la recuperación de las plantillas docentes,la bajada de ratios, la dotación de unas infraestructuras dignas y seguras,la reducción de la burocracia,la defensa y potenciación del valenciano y la mejora de las condiciones salariales y laborales".
Por último, hacen un llamamiento a toda la ciudadanía a asistir a la concentración convocada para el 31 de marzo a las 9.30 horas en la plaza Major de Gandia, así como al resto de manifestaciones que hay previstas.
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