El centro de salud de Beniopa en Gandia concentra una de cada tres agresiones a sanitarios en la Safor

Dos profesionales de la sanidad sufrieron en mayo de 2022 una agresión en el centro de salud Beniopa-Gandia. Una de ellas fue agarrada por el cuello por el paciente en un intento de asfixiarla, mientras que el mismo usuario le lanzó un monitor de ordenador provocándole una herida a la otra.

Unos días después la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se manifestaba a las puertas de este mismo centro para denunciar estos hechos y reivindicar la necesidad de «cuidar al que nos cuida». Este solo es un ejemplo de las trece agresiones registradas en este centro hospitalario entre los años 2018 y 2022. Así se recoge en el mapa de riesgo de agresiones en Atención Primaria, elaborado por la Conselleria de Sanidad dentro del Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario.

El centro de salud de Beniopa concentra el 30 % de las agresiones físicas y verbales contabilizadas en toda la comarca durante este período. En otras palabras, uno de cada tres ataques se han producido en este centro, que se encuentra en el nivel 2 de riesgo, al concentrar entre 11 y 19 agresiones.

La Safor registra 44 agresiones en los 50 centros de Atención Primaria que conforman el Departamento de Salud de Gandia. Las cifras recogen que once centros de la comarca, es decir, el 22 % de los que forman parte del departamento, han sufrido un ataque durante esos cuatro años que muestra el plan de Sanidad.

El centro de salud de Beniopa es el único que se incluye en el nivel 2 de riesgo, mientras que los otros aparecen en el nivel 1. Por detrás del de Beniopa, se sitúa el centro de salud de Gandia Grau, con 8 ataques al personal sanitario, seguido delcentro de salud de Gandia Corea, con 6.

El Centro Sanitario Integrado de Tavernes de la Valldigna es el cuarto centro médico del departamento con más ataques, con un total de cinco, mientras que el de Villalonga sufrió cuatro y en Oliva se cifraron tres agresiones. Completan la lista el centro de salud de Bellreguard y los consultorios auxiliares de Barx, Xeraco, Xeresa y Llocnou de Sant Jeroni, con una agresión en cada uno de ellos.

La Conselleria de Sanidad contabiliza un total de 1.741 agresiones durante el periodo 2018-2022 ocurridas en los centros sanitarios de Atención Primaria en toda la Comunitat Valenciana. El plan, como recogen desde la Conselleria de Sanidad, busca prevenir las agresiones y, por otra parte, prestar una atención integral a la víctima de la agresión, mediante apoyo institucional, asistencia sanitaria y psicológica, asesoramiento y asistencia jurídica.

Prevención y apoyo

Durante los últimos años, Sanidad ha lanzado una serie de campañas para prevenir este tipo de agresiones y, además, ha potenciado la formación en la prevención de las agresiones. La conselleria también ha reforzado el servicio de vigilancia un 20 %, por lo que este año se incorporarán 123 vigilantes nuevos a centros sanitarios que han sido asignados tras la elaboración de este mapa de agresiones que clasifica a los centros en función del nivel de riesgo. Estos profesionales se unirán a la red de vigilantes distribuida en los distintos centros sanitarios para velar por la seguridad de pacientes y trabajadores.

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Bajo el lema «Agredir al personal sanitario es delito. Y tiene impacto en la atención que recibes», buscan concienciar sobre las repercusiones que supone para el paciente agredir a un profesional sanitario y, además, animan al personal para que notifique cualquier clase de agresión que sufra. Uno de los efectos significativos de esta campaña ha sido el aumento y consolidación de la política de tolerancia cero hacia las agresiones.n