Cultura restaurará el frente sur de la muralla del recinto de clausura del Monasterio de la Valldigna, que supera los 120 metros de longitud

El Monasterio de Santa María de la Valldigna, situado en Simat, se acerca a una nueva intervención tras tres años sin obras. Fue en 2023 cuando se produjo la última gran actuación. Concretamente, se colocaron en su emplazamiento habitual los florones de la bóveda de la iglesia, que fueron adquiridos a la parroquia de Benifairó de la Valldigna, tras un exhaustivo trabajo de restauración.

Ahora la Conselleria de Cultura, que ya anunció una inversión de 1,2 millones de euros en la conservación y dinamización durante su visita con motivo del Día de la Valldigna, ha detallado las actuaciones que se llevarán a cabo próximamente.

La actuación más destacada, que se incluye en el proyecto ya redactado por el Consell, se basa en la restauración del frente sur de la muralla del recinto de clausura. Este tramo de más de 120 metros de longitud de muralla del siglo XIV, que fue construida con tapia de hormigón de cal, presentaba graves problemas de deterioro, por lo que la conselleria busca consolidar la zona e instalar un sistema de iluminación rasante y de alta eficiencia energética. Las mejores, como explican desde el área que dirige Carmen Ortí, pondrá en valor este espacio.

Frente sur de la muralla del recinto de clausura del Monasterio de la Valldigna, que será restaurado próximamente, en imagen de archivo. / Levante-EMV

El proyecto, que pretende consolidar y poner en valor los inmuebles adyacentes a la plaza sur del monasterio, también incluye trabajos en el almacén del portal de Xara. En este caso, el Consell trabaja en la recuperación de la cubierta, la consolidación de sus muros y la habilitación funcional del interior mediante la restauración de las carpinterías de madera, la dotación de pavimentación y la adecuación de su instalación eléctrica e iluminación interior.

Otras actuaciones

Por otra parte, el Consell intervendrá en el edificio efímero y de manera puntual en el palacio del Abad y en la capilla de Nuestra Señora de Gracia para reparar los desprendimientos que se han producido recientemente. En total las actuaciones ascienden a 1.169.930,06 euros.

Independientemente de estas obras, la conselleria trabaja en la adjudicación del nuevo plan director, que permitirá la dinamización de esta joya de la identidad valenciana. El plan, entre otros objetivos, debe guiar los trabajos de reparación, conservación y, a su vez, poner en valor los edificios que forman parte de este conjunto. El área de Carmen Ortí señala que se trata de una herramienta fundamental para abordar la restauración de este conjunto monumental declarado Bien de Interés Cultural.

El plan, a su vez, tiene como objetivo conformar una documentación completa y actualizada del conjunto de interés, abordada desde las disciplinas de la arquitectura, historia o las bellas artes. El edificio carecía hasta el momento de estas bases para acometer las actuaciones pese a tratarse de un espacio que es propiedad de la Generalitat Valenciana desde 1991. Además, esta joya se encuentra recogida en el Estatut d’Autonomia como templo espiritual, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia y constituye uno de los principales símbolos de identidad del pueblo valenciano Hasta el momento existía un Programa de Restauración elaborado y dirigido por el arquitecto del monasterio, pero con este plan se guiarán las actuaciones futuras.

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Por otra parte, este documento requerirá una fase de investigación, que abordará la realización de un estudio exhaustivo sobre el estado actual del monasterio, recogerá un inventario sobre los elementos que componen el conjunto arquitectónico bien y datará todos los componentes. Con ello podrá prescribir un plan de usos del conjunto y una programación coherente de las actuaciones a desarrollar. De manera complementaria, también incluirá planes de gestión, puesta en valor, autoprotección y mecanismos de gestión de emergencias.