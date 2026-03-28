Empresarios y comerciantes de Tavernes urgen regenerar la playa: “La preocupación se nota a la hora de comprar o alquilar una vivienda"

La regeneración de la playa se ha convertido en una de las principales urgencias en Tavernes de la Valldigna. Vecinos y autoridades reclaman una actuación inmediata para recuperar la arena que los últimos temporales ha arrasado, hasta el punto de provocar el derrumbe de varias terrazas durante el episodio registrado hace apenas dos meses.

La falta de arena no solo afecta a los residentes de esta zona, sino también al turismo. Por ello, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la playa de Tavernes de la Valldigna también se suma a estas reivindicaciones. Para ellos, la Semana Sana es una de las campañas que esperan "con mayor ilusión". Es la primera del año y, en muchas ocasiones, el inicio de la temporada estival. Pese a ese entusiasmo, reconocen que "hay que ser realistas", ya que, en sus palabras, "estamos atravesando un momento económico complicado". Por ello, señalan la necesidad de "ser prudentes a la hora de llevar a cabo una estimación que pueda ser realista".

Lamentan que, a día de hoy, "hay pocos apartamentos turísticos reservados". Señalan que las cifras son muy similares a las de otros años, aunque confían en "las reservas de última hora". Las consecuencias del temporal Harry, que provocó la caída de algunas terrazas hace dos meses y cuyos escombros todavía permanecen en la arena, también agravan esta situación. La asociación reconoce que "la falta de arena nos afecta en todos los aspectos". En sus palabras, la imagen de retroceso de la playa provoca cierta incertidumbre entre propietarios e inquilinos, que dudan a la hora de comprar o adquirir una vivienda.

Esta ausencia de nuevos vecinos, según exponen desde la asociación, conlleva aparejado "el envejecimiento de la población y del turista habitual". Lamentan que "son pocos los jóvenes que nos visitan desde otros municipios, salvo fechas puntuales". "Si no se actúa nos convertiremos en un destino de segunda residencia, por la poca oferta que hay de plazas hoteleras y pisos declarados como turísticos", señalan.

Buen tiempo

Pese al escaso número de reservas que cifran desde la asociación, consideran que el "buen tiempo puede ser un factor favorable para la llegada de nuevos visitantes". Sin embargo, la llegada de turistas, como ellos recalcan, no es sinónimo de "beneficio económico". "La gran afluencia de visitantes y las terrazas llenas de clientes, ya no representan el beneficio económico de otras épocas, ya que las materias primas están más altas, por lo que muchos vecinos y residentes optan por ir a otros espacios que puedan ser más asequibles", indican desde la entidad, que lamenta que "aunque los clientes siguen saliendo, no todos los que están sentados en las terrazas consumen y los que lo hacen han bajado el nivel de gasto". Pese a ello, los comerciantes y empresarios esperan con la mejor de sus sonrisas a todos aquellos que decidan visitar la playa durante estos días.