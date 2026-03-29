Dónde se celebra Pascua y Sant Vicent en la Safor: De los Ullals de l'Alqueria del Duc en Gandia al Clot de la Font de Tavernes de la Valldigna

La comarca de la Safor se toma las fiestas de Pascua y Sant Vicent como la mejor excusa para celebrar reuniones sociales. Las familias, pero, sobre todo, los amigos, se juntan para degustar una paella para comer y, por supuesto, la "mona o panou" de la merienda.

Pero...dónde celebran la Pascua y Sant Vicent los saforenses. Hay mucha diversidad y se han perdido tradiciones, pero la playa y algunos parajes de montaña son los lugares preferidos sin olvidar las minivacaciones que se toman algunas personas con viajes cortos a España o el extranjero.

En Ador, la alcaldesa, Manela Faus, realiza una reflexión que resume perfectamente lo que ocurre hoy en día. Faus comenta que "si me preguntas dónde pasa la Pascua la juventud, no lo tengo muy claro. Supongo que irán a casetas de familiares en el término municipal o fuera (apartamentos en las playas o casetas). Las familias con criaturas van también a casetas donde se comen las monas. También hay quien aprovecha para hacer viajes cortos en España o en el extranjero a grandes ciudades. El pueblo queda bastante vacío, la verdad. Las personas de 70 años o mayores son las que participan de los actos religiosos que se celebran".

En Alfauir, la gente tiene costumbre de ir al Convento de Sant Jeroni, que es un lugar tradicional tranquilo y bonito. En Almiserà, la tradición era ir a Font de la Pileta, en el acueducto del Convento de Sant Jeroni, o también a La Colonia

En Almoines están los "torraors" que se han hecho para pasar el día, pero tradicionalmente se ha ido a merendar la mona al río, en la zona del Coto, o la baja del cementerio, la palanca…que es la zona de los huertos del municipio a la que la gente suele ir también a pasar los días de fiesta.

El Castell de Bairén es otro de los lugares elegidos para pasar el día / Levante-EMV

En l'Alqueria de la Comtessa, la tradición era ir a la "muntanyeta de Sant Miquel y la fonteta. Ahora se va al área recreativa de la Font de Quaresma, que es un espacio de 8.000 metros cuadrados con barbacoa, agua, aseos, mesas, marquesinas de madera y juegos infantiles. Se puede subir a la zona en 10 minutos. Hay gente que opta por ir al parque de la Ermita dels Sants de la Pedra, donde también hay barbacoa, aseos, juegos y mesas.

La opción de los vecinos y vecinas de Barx es ir a la Nevera, Font de la Drova y Truxero, que son, en definitiva, las zonas recreativas más concurridas del término municipal.

Sant Vicent y Mig Any

La gente de Bellreguard prefiere quedarse dentro del término municipal y acude a la playa y, más aún, si hay casita o apartamento. Eso es en Pascua porque en Sant Vicent se celebra el Mig Any de Moros i Cristians y muchos ciudadanos participan en esta fiesta y de los que no lo hacen aprovechando para irse fuera.

Beniarjó: Antiguamente se iba a La Illeta a comer la mona. Ahora, la costumbre es irse a pasar el día a las casetas diseminadas por el término o hacer algún viaje. También cuenta el pueblo con una zona recreativa con unos "torraors" que suele llenarse en Pascua.

En Benifairó de la Valldigna, las pandillas van a las casetas que tienen en la montaña y en la playa. Un lugar típico es la ermita de Sant Miquel, conocida como la ermiteta.

En Beniflà no hay un lugar de referencia, pero la gente va a comerse la mona al Riuet (Serpis), donde hay un mirador. Benirredrà tampoco tiene sitio definido, pero el ayuntamiento quiere que se vaya al Nou Parc del Puntal, que se inaugurará en breve.

La zona de los Ullals del Marjal en Gandia es de las más concurridas / Levante-EMV

De Castellonet de la Conquesta e recuerda la Font del Tarro o la Finca Mortatell como destinos de los días festivos de Pascua, mientras que en Daimús se iba y se va a la playa.

La Font d'en Carròs dispone de dos lugares que llenan: el parque de la Plana dy también el parque del Calvari. A La Plana acuden vecinos de toda la comarca. Es muy conocida como zona de esparcimiento.

Gandia tiene distintos lugares que sus ciudadanos y visitantes escogen para disfrutar de la Pascua y Sant Vicent: la playa y Marxuquera, los humedales de l'Alqueria del Duc o el Castell de Bairén, son algunos de ellos.

Guardamar de la Safor tiene una playa donde gozar de un buen día y en Llocnou de Sant Jeroni las tradiciones se pierden, pero aún quedan zonas como La Granja, la Font del Frare o antes la Finca Mortatell.

Miramar también tiene playa y, por tanto, es uno de los parajes favoritos de sus habitantes. Una novedad de los últimos años es el Pump Track. De hecho, el año pasado estaba lleno y es de esperar que este año también.

La Font Salada de Oliva, una de las zonas más bonitas de la comarca / Levante-EMV

Oliva también tiene de todo para pasar los días grandes del periplo festivo que se avecina. La playa nunca falla, pero también está la Font Salada o los humedales del Marjal.

Palma de Gandia tenía antes como referencia el Convento de Sant Jeroni, la partida de la Jovada o la Reprímala de Villalonga. Ahora, la gente va a a las casetas de Marxuquera o a algunas playas de la Safor.

Palmera tiene el parque de Beniteixir, pero hay residentes que se van a la playa de Xàbia, otros a los humedales del marjal de Gandia e incluso también se sube a la montaña, concretamente a Barx.

Patrimonio como la Torre de Piles

En Piles mandan las casetas del término y los apartamentos o viviendas de la playa e igualmente el parque de la Torre de Piles. Potries cuenta con el parque de la Concòrdia y la Ermita. En Sant Vicent hay concurso de paellas, que se programa para el día anterior porque así se disfruta más.

Los habitantes de Rafelcofer suelen utilizar el parque de los "torraors", en el parque nuevo del polideportivo e incluso se sube a la "muntanyeta de la Creu" a merendar la mona.

En el Real de Gandia cuentan que la opción de antes era ir a la montaña, cerca del municipio, o, incluso, al Convento de Sant Jeroni, pero hoy en día con coches y poder adquisitivo, mucha gente elige irse de viaje. En el término municipal hay "torraors".

En Ròtova siempre se ha ido, mayoritariamente, a la pinada del Convento de Sant Jeroni, tanto a merendar la mona como a pasar el día. Ese es el lugar más característico.

El Clot de la Font, paraje de la Valldigna en el término de Tavernes, se llena de gente por estas fechas / Levante-EMV

Simat de la Valldigna dispone de tres alternativas: Pla dels Corrals, Foies y la playa, aunque siempre hay vecindario que opta por tomarse unas minivaciones fuera de su localidad.

En Tavernes de las Valldigna están el Clot de la Font, Sant Llorenç o el Bolomor como lugares emblemáticos. Villalonga puede elegir entre la Llacuna, las Majones o la Font de la Reprimala. En Sant Vicent, se organiza fiesta en las calles de Sant Vicent, que hay dos. Ese día el Ayuntamiento organiza un "esmorsar" popular con actuación musical.

En Xeraco, hace años había mucho ambiente e iban unos a la montaña y otros a la playa. Ahora ya no hay casi ambiente, aunque los hay que van al área recreativa de la Font de l'Ull y la playa. Mucha gente se va a pasar el día o el fin de semana fuera del pueblo.

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En Xeresa, alguna gente va al parque de la Servana, tanto el fin de semana de Pascua como el de Sant Vicent. Normalmente suelen estar todo el día menos por la noche que está cerrado para evitar botellones. Otra gente pasan los días en las casetas de campo.