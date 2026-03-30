Avanzan las obras de la nueva estación de tren de Tavernes de la Valldigna
Los trabajos empezaron hace apenas un mes y durarán un año
Continúan en Tavernes de la Valldigna los trabajos de reforma de la estación de ferrocarril, que fueron adjudicados por Renfe a la empresa valenciana Vialobra por un importe, impuestos incluidos, de casi 4,4 millones. Las obras empezaron apenas un mes y durarán un año.
Contemplan la ejecución de un paso inferior, la reforma integral del edificio de viajeros y la adecuación de los andenes, así como la reorganización del aparcamiento, que tendrá más plazas, y los accesos a la propia estación.
Cabe recordar que el primer proyecto fue adjudicado en el año 2021, y las obras empezaron en julio de ese año, pero quedaron paralizadas en enero de 2023. En 2024 se acometieron obras de emergencia para asegurar lo que ya estaba hecho y garantizar la seguridad de los viajeros. Las actuales obras se adjudicaron a finales de 2025.
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