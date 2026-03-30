Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Créditos ConsellRegreso OltraFestivos Semana Santa 2026Retenciones ValenciaBorja DomeqAlcalde CheraEmbalse Forata
instagramlinkedin

Avanzan las obras de la nueva estación de tren de Tavernes de la Valldigna

Los trabajos empezaron hace apenas un mes y durarán un año

Vista de la estación en una imagen reciente.

Vista de la estación en una imagen reciente. / Saray Fajardo

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Continúan en Tavernes de la Valldigna los trabajos de reforma de la estación de ferrocarril, que fueron adjudicados por Renfe a la empresa valenciana Vialobra por un importe, impuestos incluidos, de casi 4,4 millones. Las obras empezaron apenas un mes y durarán un año.

Contemplan la ejecución de un paso inferior, la reforma integral del edificio de viajeros y la adecuación de los andenes, así como la reorganización del aparcamiento, que tendrá más plazas, y los accesos a la propia estación.

Noticias relacionadas y más

Demolición del muelle de carga.

Demolición del muelle de carga. / Saray Fajardo

Cabe recordar que el primer proyecto fue adjudicado en el año 2021, y las obras empezaron en julio de ese año, pero quedaron paralizadas en enero de 2023. En 2024 se acometieron obras de emergencia para asegurar lo que ya estaba hecho y garantizar la seguridad de los viajeros. Las actuales obras se adjudicaron a finales de 2025.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
  2. La Aemet advierte de un domingo crítico en la Comunitat Valenciana con alerta naranja: vuelve el viento extremo y el frío
  3. Vicente Boluda invierte 249.000 euros en la ampliación de capital del Levante UD
  4. Cultura restaurará el frente sur de la muralla del recinto de clausura del Monasterio de la Valldigna, que supera los 120 metros de longitud
  5. La Policía Judicial requisa e investiga un ordenador y discos duros del exjefe de la Policía Local de València y de dos comisarios principales
  6. El Ayuntamiento de Manises descubre un refugio de la Guerra Civil durante unas obras de remodelación
  7. Me pegó tan fuerte con el fusil, que reaccioné sin saber lo que hacía
  8. Inauguración de la nueva tienda de Decathlon en en el Centro Comercial Arena de València

Avanzan las obras de la nueva estación de tren de Tavernes de la Valldigna

El Centro Comercial La Vital de Gandia abrirá los días 3, 5 y 13 de abril para ofrecer más planes a familias y visitantes

El Centro Comercial La Vital de Gandia abrirá los días 3, 5 y 13 de abril para ofrecer más planes a familias y visitantes

Oliva envía a la Fiscalía la denuncia contra Maria Bertomeu por el "caso de los caballos"

Detenidos en Gandia y Dénia los autores de robos en estaciones de servicio de l'Alqueria de la Comtessa y el Real de Gandia

Detenidos en Gandia y Dénia los autores de robos en estaciones de servicio de l'Alqueria de la Comtessa y el Real de Gandia

Tigres de Gandia no podrá jugar en la División de Honor Oro al no estar homologado el campo de béisbol de la playa

Tigres de Gandia no podrá jugar en la División de Honor Oro al no estar homologado el campo de béisbol de la playa

El BoxSafor Club de Gandia "nutre" a las selecciones nacional y autonómica de kick boxing

El BoxSafor Club de Gandia "nutre" a las selecciones nacional y autonómica de kick boxing

Objetivo conseguido: El equipo infantil femenino Gloriamar Voleibol Piles jugará por el ascenso

Objetivo conseguido: El equipo infantil femenino Gloriamar Voleibol Piles jugará por el ascenso

Victoria del Club Rugby Inter Alpesa A por 61 a 7 ante el CR UPV para meterse en las semifinales de 1ª Autonómica

Victoria del Club Rugby Inter Alpesa A por 61 a 7 ante el CR UPV para meterse en las semifinales de 1ª Autonómica
Tracking Pixel Contents