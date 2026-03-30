Avanzan las obras de la nueva estación de tren de Tavernes de la Valldigna

Continúan en Tavernes de la Valldigna los trabajos de reforma de la estación de ferrocarril, que fueron adjudicados por Renfe a la empresa valenciana Vialobra por un importe, impuestos incluidos, de casi 4,4 millones. Las obras empezaron apenas un mes y durarán un año.

Contemplan la ejecución de un paso inferior, la reforma integral del edificio de viajeros y la adecuación de los andenes, así como la reorganización del aparcamiento, que tendrá más plazas, y los accesos a la propia estación.

Demolición del muelle de carga. / Saray Fajardo

Cabe recordar que el primer proyecto fue adjudicado en el año 2021, y las obras empezaron en julio de ese año, pero quedaron paralizadas en enero de 2023. En 2024 se acometieron obras de emergencia para asegurar lo que ya estaba hecho y garantizar la seguridad de los viajeros. Las actuales obras se adjudicaron a finales de 2025.