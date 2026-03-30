El BoxSafor Club de Gandia "nutre" a las selecciones nacional y autonómica de kick boxing

El BoxSafor Club de Gandia aporta a varios de sus deportistas a las selecciones. Por un lado, cinco de los integrantes de entidad gandiense acudieron el sábado a la localidad de Illescas, donde se celebró el entrenamiento del equipo autonómico de Castilla la Mancha de la categoría senior y junior de ring.

Borja Moreno, Margarita Shtal, Agueda Bosch y Nico Barber fueron los seniors convocados para el entrenamiento en las modalidades de Tatami-Sport y Andrea Martinez para la sesión de Ring Sport Junior para valorar el posible debut de la deportista internacional en la modalidad de Low Kick sobre ring.

El cuerpo técnico de Castilla la Mancha, del que forma parte el técnico del BoxSafor Club de Gandia, José A. Núñez, perfilará en estos días el equipo que participará en el próximo Campeonato de España Senior que se celebrará en La Nucia a mediados de abril.

Combinado nacional

En la misma jornada, pero en horario vespertino, los deportistas internacionales del BoxSafor Club de Gandia, Borja Moreno y Andrea Martínez acudieron a la primera convocatoria del equipo nacional que se celebró en la localidad madrileña de Alcobendas.

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En esta sesión, los dos deportistas del club de Gandia se emplearon en las modalidades de Tatami-Sport, dirigidos por el seleccionador nacional español Rafael Granados.