El Centro Comercial La Vital de Gandia abrirá los días 3, 5 y 13 de abril para ofrecer más planes a familias y visitantes
La apertura en horario habitual pretende facilitar las vacaciones de Semana Santa y Sant Vicent Ferrer
El Centro Comercial La Vital de Gandia, propiedad de MERLIN Properties, anuncia la apertura en tres festivos del mes de abril: 3, 5 y 13 de abril, jornadas en las que el centro funcionará con total normalidad en su horario habitual. Una oportunidad para disfrutar de más planes de ocio, compras y gastronomía en un entorno cómodo y accesible.
El primer día festivo, 3 de abril (Viernes Santo), muchas familias buscan propuestas de ocio en la ciudad. Con esta apertura, La Vital amplía las opciones para quienes deseen disfrutar de un día diferente en un espacio seguro, amplio y al aire libre.
El 5 de abril, además de la apertura general del centro, los visitantes podrán disfrutar de sesiones de cine matinales, ideales para completar su plan familiar. Durante los tres días, la oferta comercial, de restauración y entretenimiento del centro permanecerá activa, convirtiéndose en un punto de encuentro para disfrutar en cualquier momento del día.
El 13 de abril, festividad de Sant Vicent Ferrer, La Vital volverá a abrir en su horario habitual, consolidando su apuesta por facilitar planes de calidad tanto a residentes como a quienes visitan la comarca durante estas fechas.
Propuestas
Entre las propuestas pensadas para familias destaca la ludoteca gratuita tematizada de Superthings, un espacio creado para que los más pequeños se diviertan mientras los adultos disfrutan de las tiendas, el cine o las terrazas del centro. Además, en la planta baja encontrarán coches y motos eléctricos, un hinchable para pasarlo en grande y máquinas infantiles con las que no pararán de divertirse. En la planta alta, les espera nuestro parque infantil, ideal para trepar y explorar.
Con estas aperturas, La Vital continúa ofreciendo planes completos que combinan moda, restauración, cine y actividades infantiles, consolidándose como un referente en la comarca de la Safor.
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