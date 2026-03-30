El Club Voleibol Gandia se impone al CV Real de Gandia en el disputado derbi comarcal senior femenino de Primera División (3-0)

El equipo senior femenino de Primera División del Club Voleibol Gandia logró la victoria en el derbi frente al CV Real de Gandia, imponiéndose por 3-0 en un encuentro muy completo y trabajado. El primer set (25-19) estuvo marcado por la solidez del conjunto local, que impuso su ritmo desde el inicio con un juego ordenado y eficaz tanto en ataque como en recepción.

En el segundo set (25-23), el partido se igualó notablemente. Algunos errores no forzados permitieron al rival mantenerse dentro del set, pero el CV Gandia supo reaccionar en los momentos clave para volver a tomar ventaja. El tercer set (25-22) fue el más disputado, con ambos equipos compitiendo punto a punto. Sin embargo, las jugadoras del CV Gandia mantuvieron la concentración para cerrar el partido y certificar la victoria.

El Pavelló del Raval de Gandia presentó un gran ambiente con una grada entregada que animó sin descanso y fue un apoyo fundamental durante todo el encuentro.

Los nombres propios

La plantilla está formada por Cintia García (capitana), Nikol Ozunova, Emma Escura, Rebeca Rivas, Katrina Lace, Isabel Salinas, Sofía Pereyra, Milagros Fernández Costa, Alba García y Nerea Gómez. A lo largo de la temporada también han participado las jugadoras juveniles María Millet y Esther Esparza, así como las cadetes Rocío Vidal, Lucía Artés y Antonella Pisciottano, aportando compromiso y un gran nivel competitivo.

El equipo está dirigido por el entrenador Andrés Valdemarin, que ha firmado una temporada destacada, logrando cohesionar el grupo y potenciar tanto el rendimiento individual como el colectivo.

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Con esta victoria, el CV Gandia se acerca al cierre de la temporada tras haber conseguido la permanencia en su primer año en la categoría, un logro que refleja el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo. El CV Real de Gandia todavía debe pelear por asegurar su continuidad en la categoría.