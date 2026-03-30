Detenidos en Gandia y Dénia los autores de robos en estaciones de servicio de l'Alqueria de la Comtessa y el Real de Gandia

La Guardia Civil detiene en Gandia y Dénia a tres personas como autoras de los robos con violencia e intimidación acaecidos en las localidades de l'Alqueria de la Comtessa y el Real de Gandia durante los días quince y diecisiete de febrero.

En los hechos, un autor encapuchado y armado con un martillo de grandes dimensiones, tras intimidar a los trabajadores, se hizo con la recaudación de ambas estaciones de servicio. Tras interponer las correspondientes denuncias, la Guardia Civil de Oliva se hizo cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer los hechos.

Fruto de las mismas, se logró identificar a la persona autora material de los robos con violencia e intimidación, así como a las dos personas que colaboraron con el autor material de los hechos en la perpetración de los delitos.

De España y Armenia

Dos de los autores fueron detenidos en la ciudad de Gandia y, pocos días después, los agentes encontraron en la localidad de Dénia a la mujer relacionada en los hechos.

Los detenidos tienen 31, 38 y 40 años y son de nacionalidades española y armenia. Se les atribuyen delitos de robo con violencia e intimidación. Uno de ellos ha ingresado en prisión.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía.