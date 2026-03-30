Gandia vuelve a pedir a Costas ampliar la superficie de los chiringuitos hasta 300 metros cuadrados

La Junta de Gobierno de Gandia ha acordado volver a solicitar al Gobierno central la modificación de la concesión de los quioscos de la playa con el fin de ampliar la superficie de estos chiringuitos hasta 300 metros cuadrados.

"Desde el ayuntamiento defendemos una posición clara: la playa de Gandia, por sus dimensiones y características, permite perfectamente esta ampliación. Además, supondría una mejora sustancial del servicio que se presta, con más accesibilidad, mayor confort y mejores condiciones, especialmente para las personas con movilidad reducida", señaló la coportavoz del Gobierno local, Balbina Sendra

El consistorio no comparte la "limitación impuesta por el Estado" de 150 metros cuadrados, al considerar que "no está bastante justificada y no tiene en cuenta la realidad específica de nuestra playa".

Además, cree que "incluso podría suponer una regresión en la calidad del servicio", por lo que solicita que se revise esta decisión o, en su defecto, que se emita una nueva resolución "debidamente motivada y adaptada a las necesidades reales de Gandia".

Por otra parte, en el ámbito cultural, la Junta de Gobierno Local ha aprobado solicitar una subvención destinada a la reforma y modernización de los espacios escénicos municipales, con el objetivo de adecuarlos a las necesidades actuales del sector.

También ha ratificado la adhesión de Gandia al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (Sicted), mediante la firma de un nuevo protocolo adaptado a los cambios metodológicos del programa.

En materia económica la junta ha aprobado una subvención de 15.000 euros a la Asociación de Empresarios de la Safor, con el objetivo de apoyar a iniciativas que impulsan el desarrollo empresarial y la consolidación de proyectos en marcha.

Además, ha concedido una subvención de 20.000 euros a la asociación Musicis Animum, que desarrolla una intensa actividad cultural y formativa en la ciudad con iniciativas como el Campus Musical Vicky Foods, el Concert de Nadal y varias actividades formativas y educativas.

Otro de los acuerdos ha sido la aprobación de las bases y la convocatoria del concurso de carteles de la Feria de Gente Mayor 2026, así como las bases reguladoras de la convocatoria de los Premis Literaris Ciutat de Gandia.

Subvenciones

Por otro lado, se ha aprobado una subvención de 14.800 euros a la Asociación de Familiares de Niños y Adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Afnadah), además de otra de 4.400 euros para el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) destinada a la Cátedra de Innovación.

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Finalmente, se ha dado luz verde al convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Gandia y Barx para la restauración ambiental y mejora del enentorno del Centro de Interpretación del Paraje Parpalló-Borrell. El proyecto incluye la ampliación del aparcamiento para que quepan, por ejemplo, los autobuses de visitantes.