Objetivo conseguido: El equipo infantil femenino Gloriamar Voleibol Piles jugará por el ascenso
El equipo disputó la última jornada de liga regular contra el CV Finestrat en el grupo tercero de la liga infantil zonal.
Gloriamar Voleibol Piles consigue la clasificación para el play-off de ascenso a segunda división en un grupo muy competitivo ante equipos como La Nucia, Benidorm o Altea.
En su último partido de la fase regular, el equipo pilero perdió por 1-3 ante el CV Finestrat. Los dos equipos demostraron por qué ocupan la parte alta de la tabla, con jugadas muy bien elaboradas y puntos emocionantísimo que hicieron disfrutar a la numerosa la afición que acudió a ver el encuentro.
Gala Ivars es la entrenadora
El equipo dirigido por Gala Ivars afronta con muchísima ilusión la recta final de la temporada y llega a los play-offs con una gran evolución en su juego. Están más que preparadas para hacer frente a cualquier rival.
El club da la enhorabuena a las 11 jugadoras por este éxito gracias a su esfuerzo día a día, entrenamiento tras entrenamiento.
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