Objetivo conseguido: El equipo infantil femenino Gloriamar Voleibol Piles jugará por el ascenso

Gloriamar Voleibol Piles consigue la clasificación para el play-off de ascenso a segunda división en un grupo muy competitivo ante equipos como La Nucia, Benidorm o Altea.

En su último partido de la fase regular, el equipo pilero perdió por 1-3 ante el CV Finestrat. Los dos equipos demostraron por qué ocupan la parte alta de la tabla, con jugadas muy bien elaboradas y puntos emocionantísimo que hicieron disfrutar a la numerosa la afición que acudió a ver el encuentro.

Gala Ivars es la entrenadora

El equipo dirigido por Gala Ivars afronta con muchísima ilusión la recta final de la temporada y llega a los play-offs con una gran evolución en su juego. Están más que preparadas para hacer frente a cualquier rival.

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El club da la enhorabuena a las 11 jugadoras por este éxito gracias a su esfuerzo día a día, entrenamiento tras entrenamiento.