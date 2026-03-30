Oliva envía a la Fiscalía la denuncia contra Maria Bertomeu por el "caso de los caballos"

El Gobierno de Oliva ya ha enviado a la Fiscalía Provincial de Valencia toda la documentación del llamado "caso de los caballos", que investiga presuntas irregularidades cometidas por la concejala Maria Bertomeu cuando estaba en el departamento de Medio Ambiente y Bienestar Animal, acerca de los cuidados de siete caballos procedentes de una operación paralela de la Guardia Civil y cuya custodia tenía encomendada el ayuntamiento por orden judicial.

Lo hace cumpliendo el mandato del pleno municipal del pasado 29 de enero, en el que se acordó "trasladar a la Fiscalía la denuncia y toda la documentación, actas, conclusiones y materiales recopilados por las comisiones de investigación y seguimiento que se celebraron al efecto, con el fin de que se valore la existencia de posibles responsabilidades penales y administrativas".

Así lo confirmó la alcaldesa, Yolanda Pastor, en el pleno correspondiente al mes de marzo y celebrado el pasado jueves, 26. En ese mismo pleno, por cierto, estuvo presente la propia Bertomeu, el primero al que acudió en calidad de concejala no adscrita, puesto que la edila fue apartadadel Gobierno local y suspendida de su sueldo, pero no ha renunciado al acta. Desde finales de enero es concejala no adscrita. Desde entonces se han convocado dos plenos, el ordinario de febrero y otro extraordinario, pero Bertomeu no había acudido.

Pero en el de marzo sí estuvo, sentada en la bancada de la oposición, al lado de Compromís, e incluso formuló algunos ruegos y preguntas en su turno correspondiente, entre ellas si se había enviado esa denuncia a la Fiscalía, y por qué no se le habían remitido a ella las conclusiones de la comisión de investigación, o el acceso al expediente.

También se interesó por la salud de uno de los caballos. Los equinos están en un centro especializado de Bétera, donde fueron trasladados para atenderles mejor, y uno de ellos fue atendido en el hospital veterinario de la UCH-CEU, aunque la custodia sigue siendo municipal.

En la sesión y en respuesta a los concejales de la oposición la alcaldesa recordó la "diligencia" con la que había actuado tras conocer este caso. "Expulsé a la concejala y la suspendí de empleo y sueldo en menos de tres días", comentó Pastor. Ahora bien, Pastor hizo un alegato a favor de la presunción de inocencia: "Todo está enviado a la Fiscalía, ¿piensa alguien de la oposición dimitir si se demuestra que no ha habido malversación? Hemos actuado con claridad y rapidez en el caso de la concejala que hoy nos acompaña, que estaba en Projecte Oliva y hoy está como no adscrita".

En el expediente remitido a la Fiscalía hay una cantidad ingente de información, puesto que, finalizada la comisión de investigación, cada grupo municipal (PRO, UCIN, PP, PSPV-PSOE y Compromís) optó por redactar sus propias conclusiones. Por tanto, se adjuntan vídeos de las sesiones, y todo tipo de facturas, recibos, informes, incluidos los veterinarios, minutas, diligencias policiales, fotografías y hasta capturas de Whats App.

Destino irregular de alfalfa

Este caso se remonta a junio del año 2025, cuando la Guardia Civil detuvo en Oliva al propietario de siete caballos por tenerlos desnutridos, en un presunto caso de maltrato animal. El juez encargó al ayuntamiento la custodia y mantenimiento de los equinos.

La comida de los caballos la pagaba el consistorio pero, al parecer, el encargado de cuidar los animales y del recinto municipal donde se recibía esta comida, por una parte la repartía para otros caballos que no formaban parte de este grupo de siete, y por otra revendía ciertas cantidades a terceros. Esa persona era la pareja de Maria Bertomeu, mientras que la concejala tenía las competencias en la materia. Ambos se encargaron personalmente del cuidado de los caballos, según contaron "como voluntarios", algo que sabía la propia alcaldesa.

Otros asuntos del pleno

Por otra parte, en el mismo pleno, y a las puertas de la huelga educativa de este 31 de marzo, se aprobó una moción en defensa de las reivindicaciones del profesorado de la Comunitat Valenciana. Todos los grupos votaron a favor, a excepción del PP, que se ha abstuvo.

La moción fue presentada por Projecte Oliva, a propuesta del concejal de Educación, Mario Vidal, según la petición hecha por el Consell Escolar Municipal extraordinario del pasado mas de febrero. La moción recogió las propuestas acordadas por los centros educativos, y contó con el respaldo de UCIN, socio de Gobierno, Compromís, PSPV-PSOE, y Bertomeu.