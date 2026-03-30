El Plan de Vivienda de Gandia da sus frutos pero pincha en aflorar casas vacías al mercado de alquiler

El Gobierno de Gandia ha hecho balace esta mañana, a través de una rueda de prensa en Urbalab, de los dos primeros años del Plan de Vivienda, pionero en la Comunitat Valenciana ya que consiste en exprimir al máximo las competencias municipales para abordar un problema complejo y que hoy en día es la principal preocupación en toda España. La comparecencia contó con la participación del alcalde, José Manuel Prieto, el concejal de Vivienda, Salvador Gregori, la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, y la concejala Elena Moncho.

A grandes rasgos, el Gobierno local muestra su satisfacción porque el plan empieza a dar sus frutos y sus medidas a consolidarse. Tanto Prieto como Gregori recordaron que este plan apuesta, no tanto porque el ayuntamiento promueva la construcción de vivienda protegida, sino en medidas más inmediatas, consensuadas con el sector y los grupos políticos, encaminadas a la rehabilitación, como por ejemplo las inversiones que se están desarrollando dentro del Plan de Barrios y a aflorar vivienda vacía, especialmente en el mercado del alquiler.

Y es en este último punto donde el Gobierno local reconoce que, pese a las ayudas habilitadas, no está cumpliendo con las expectativas. Desde 2024 sólo 13 propietarios se han acogido a las ayudas del seguro de impago y reforma del piso que ofrece el ayuntamiento si este pone en alquiler de manera permanente, es decir, no vacacional, una vivienda vacía.

Los requisitos, explicó Salvador Gregori, son exigentes, pero garantistas para evitar la especulación. Una condición, por ejemplo, es que el alquiler dure como mínimo un año, que no haya parentesco familiar directo entre propietario e inquilino, o que el precio de la renta no supere los 650 euros. Además, se ofrece una ayuda de hasta 850 euros para hacer reformas.

"Todavía hay miedo por parte de los propietarios, pero reforzaremos la comunicación", aseguró Gregori, aunque ya se han hecho campañas, incluso con "spots" que cuentan las ventajas de este seguro y animan a los dueños a poner el cartel de "Se alquila" en su vivienda, sabiendo que la garantía del ayuntamiento está detrás.

Por lo demás, el plan está dando resultados tangibles, aunque se diseñó como una estrategia a medio y largo plazo. De hecho, Gandia no tiene un problema de falta de suelo, hay 241.000 metros cuadrados disponibles, urbanizables y totalmente equipados, que permitirían construir más de 3.000 viviendas en diferentes sectores de la ciudad.

Con este plan se ha podido incentivar la construcción y generar confianza tanto en propietarios como en inversores. Desde 2024 se han tramitado 457 licencias de obra para nuevas viviendas.

Las medidas se estructuran en cinco bloques; fiscales y financieras, patrimoniales, urbanísticas, administrativas, y las ayudas para la movilización de vivienda. Desde entonces se han puesto en marcha 20 medidas específicas y se han tramitado más de 1.100 ayudas.

Medidas fiscales

En cuanto a las medidas fiscales, son una serie de incentivos para estimular la construcción y rehabilitación. Entre ellos destaca la bonificación del 95% delImpuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para viviendas de protección oficial, medida que ya ha beneficiado 110 VPO, así como la ampliación de tres a seis años de la bonificación del 50% del IBI para este tipo de inmuebles.

También se ha impulsado una bonificación del 95% del ICIO para actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, fomentando así la rehabilitación sostenible del parque inmobiliario. Desde 2024 hasta hoy, se han beneficiado 172 viviendas.

Paralelamente, el consistorio ha asumido un papel activo como agente informador y facilitador del acceso a la financiación, ofreciendo asesoramiento sobre las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Se ha trabajado con entidades bancarias para facilitar avales que pueden cubrir hasta el 20% del precio de la vivienda, permitiendo completar la financiación habitual. Además, se han explicado ventajas fiscales como la reducción del IVA para jóvenes o viviendas de menor precio, lo cual supone un importante ahorro para los compradores.

Compra de casas

En el ámbito patrimonial, el ayuntamiento ha movilizado recursos propios para incrementar la oferta de vivienda. Así, se han puesto a disposición del sector promotor 20 parcelas municipales destinadas a la construcción de nuevas viviendas, una de las cuales será licitada próximamente para un proyecto de alrededor de 30 viviendas.

Así mismo, el consistorio ha adquirido 17 viviendas para destinarlas a vivienda de protección oficial, a los cuales se sumarán otros 9 actualmente en proceso, en colaboración con la Sareb.

El urbanismo también es una manera de impulsar la creación de vivienda. En estos dos años se han promovido varias modificaciones del planeamiento general con el objetivo de facilitar inversiones y hacer viables nuevas promociones residenciales.

Estas actuaciones permiten adaptar la normativa a la realidad del mercado, favorecer el desarrollo de suelo disponible y garantizar un crecimiento ordenado de la ciudad.

En este apartado, Maite Alonso incidió en la importancia de la colaboración público-privada y en atender al sector para mejorar y simplificar los procesos administrativos. En rehabilitación se están ejecutando proyectos en la calle La Safor, Benicanena y Ferroviarios que, sumados a los diferentes ARRUS que se han puesto en marcha, han supuesto una inversión de más de 20 millones de euros que ha beneficiado cerca de 1.000 viviendas.

También se trabaja en la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos, para reducir plazos y aportar mayor seguridad jurídica a promotores y particulares. Comentaron que Gandia está entre los municipios más ágiles de la Comunitat Valenciana, con plazos de entre tres y cuatro meses para la concesión de licencias o la emisión de requerimientos.

Respecto de las ayudas desde la Oficina de la Vivienda se han tramitado un total de 1.128 ayudas entre 2023 y 2025, incluyendo programas ordinarios, bono joven y ayudas al alquiler y a colectivos vulnerables.

Convertir locales comerciales en vivienda

Prieto adelantó nuevas propuestas que se abordarán en la Mesa de la Vivienda, como la conversión de locales comerciales en residencial en plantas bajas. Esto requerirá una escrupulosa zonificación y vigilancia técnica, puesto que "no todas las plantas bajas pueden ser vivienda", advirtió el alcalde.

También la ampliación de criterios urbanísticos para favorecer la densificación, es decir, permitir viviendas más pequeñas en la misma manzana, con el fin de construir en la ciudad ya consolidada. Y se apuesta por fomentar el modelo en altura, tipo Benidorm, como ha sucedido con la promoción de Les Foies.

Además, hay otra línea estratégica basada en la promoción de vivienda a través de cooperativas, mediante la cesión de suelo municipal. Esta fórmula permitirá reducir los costes entre un 15% y un 20%, eliminando intermediarios y facilitando el acceso a precios más ajustados. También se estudia autorizar la construcción modular.

El alcalde apeló al consenso político en materia de vivienda y anunció reuniones con los grupos políticos para compartir propuestas. "Las políticas de ciudad tienen que situarse por encima del debate partidista", aseguró.