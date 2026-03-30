Proinbeni UpB Gandia vuelve a la senda del triunfo en la Liga de Segunda FEB después de tres derrotas consecutivas

Importantísima es la victoria de Proinbeni UpB Gandia ante el Maderas Sorli Benicarló (82-67) en el partido de la 23ª jornada de la Liga de Segunda FEB disputado el pasado sábado en el Pabellón Municipal y declarado "Día del Club" por la entidad de la Safor.

Los de la Safor se reencuentran con la victoria tras una racha de tres derrotas en el que ha sido su peor momento de la temporada. Ahora faltan tres partidos para que acabe la fase regular del campeonato.

Comentaba el técnico local, Alejandro Mesa, que "ha sido un encuentro espeso. En la primera parte no estábamos cómodos, no atacábamos con fluidez, nos costaba defender con la máxima concentración" añadiendo que "en la segunda mitad, cuando hemos mejorado en defensa, ya hemos llevado la iniciativa, nos he permitido robar varios balones para poder correr, que es lo que echábamos de menos, y conseguir canastas un poco más fáciles".

El entrenador destaca que "no hemos podido romper el partido, pero al final ha habido control y sumamos un triunfo que nos permite seguir en la pelea por el cuarto puesto para tener el factor cancha a favor en los play-off".

Los números

El partido en el primer periodo estuvo muy igualado con parciales de 20-21 y 16-13, pero tras el descanso ya se impuso Proinbeni con dos parciales de 23-15 y 23-18. Una vez más, el americano de Proinbeni, Greeley fue el jugador más valioso de su equipo y del partido con 28 minutos, 22 puntos, 6 rebotes y un 29 de valoración total.

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El próximo compromiso de los gandienses en la competición liguera será en la cancha del CEB Llíria el sábado día 4. Los edetanos ocupan el sexto puesto tras su derrota en la pista del Molina Basket por 83-75.