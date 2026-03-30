Tigres de Gandia no podrá jugar en la División de Honor Oro al no estar homologado el campo de béisbol de la playa

Tigres de Gandia sin poder competir en la máxima categoría del béisbol nacional al no estar el campo de la playa homologado para ducha categoría. El Ayuntamiento de Gandia se ha reunido con el director general de la Real Federación Española de Béisbol, Jordi Vallés, para dar una solución a esta situación.

Otra solución temporal era que Tigres de Gandia jugase como local en el campo de béisbol de Valencia, cosa improbable hoy por hoy por lo sobresaturado que se encuentra dicho terreno de juego.

Por lo tanto, no cabe otra que esperar a que se homologue el campo de béisbol actual de la playa de Gandia con unas obras que se deberían de hacer para acondicionarlo a las exigencias de la competición o hacer un campo nuevo homologado.

Campeones

Mientras tanto, Tigres de Gandía no podrá disputar una competición que se ha ganado en el terreno de juego en 2025, y no cabe otra que intentar volver a ganar el nacional en 2026 y ver si para entonces ya hay un campo de béisbol homologado para poder disputar la tan ansiada categoría.

Según Tigres de Gandia "es una verdadera lástima que, tras haberlo luchado y peleado en el terreno de juego, después de ganar de una manera contundente el campeonato de España División de Honor Plata 2025", triunfando en 15 de los 16 partidos disputados, que este grupo de jugadores no hayan podido disfrutar la experiencia de jugar en la tan ansiada División de Honor Oro, o lo que es lo mismo, formar parte de los 10 equipos que conforman la élite del béisbol nacional".

En la categoría Plata 2025 han participado 49 equipos distribuidos en 8 grupos a lo largo y ancho del territorio nacional. Tigres de Gandía lo hizo en el grupo este (Comunitat Valenciana) ganando los diez partidos que disputó clasificándose por méritos propios a disputar la fase final del nacional en Cataluña. Allí continuó con su béisbol trepidante y descarado ganando 5 de los 4 encuentros que disputó.

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Se han merecido sobradamente formar parte del grupo de los 10 mejores equipos del panorama nacional, pero "muy a nuestro pesar ese sueño tendrá que esperar".