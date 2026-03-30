La UE Benifairó de la Valldigna y el CF Cullera condenan los violentos incidentes tras su partido de la Liga de Segunda FFCV

El partido de fútbol entre la UE Benifairó y el CF Cullera, disputado el sábado en el campo municipal de la localidad de la Valldigna, dejó imágenes lamentables con una pelea entre aficionados en la que se vieron involucrados jugadores de ambos conjuntos, que empañaron un encuentro clave en la competición. El segundo y el tercer clasificado de Segunda FFCV luchaban por tres puntos clave en la jornada 24 por hacerse con un puesto en la promoción de ascenso. El encuentro finalizó con victoria visitante por 1-3.

Desde la UE Benifairó "queremos expresar nuestra más firme condena a los hechos ocurridos al final del partido del sábado ante el CF Cullera y lamentamos profundamente la imagen mostrada por el rifirrafe que involucró a seguidores nuestros con los del equipo rival".

En un partido que transcurrió con deportividad y normalidad dentro del campo por parte de los dos equipos, "nos entristece mucho que se produjera actos que no representan en absoluto los valores de este club. El fútbol tiene que ser un espacio de convivencia, respeto y civismo. Y en esto venimos trabajando los últimos años desde esta directiva. Tomaremos las medidas necesarias porque no vuelvo a pasar nunca más".

Las acciones de gente que "no pertenece al club" han dañado la imagen del fútbol, de Benifairó de la Valldigna y todo el buen trabajo hecho por el club. Por lo tanto, no toleraremos conductas que ensucian la dignidad de nuestro escudo y de todo un pueblo: Tolerancia cero con la violencia".

El CF Cullera celebra la importancia victoria en su vestuario / CF Cullera

Desde el CF Cullera también se quiere mostrar "nuestra más enérgica repulsa ante los graves incidentes ocurridos el pasado sábado en el campo de la UE Benifairó de la Valldigna".

La violencia no puede tener cabida dentro de este deporte y los clubes tendrían que tomar medidas muy duras "contra este tipo de aficionados, que solo acuden en los campos con la clara intención de insultar, faltar al respecto y causar este tipo de altercados".

El CF Cullera "quiere dejar claro que este tipo de comportamiento violento ha venido de un grupo muy localizado de aficionados locales, perfectamente identificados, puesto que se colocan en un determinado sector cib pancartas, banderas, bombos, etc., los cuales han sido todo el partido insultando a nuestros jugadores, entrenadores, así como algunos directivos simplemente para pasar por ante ellos, y causando otros altercados como lanzar cohetes detrás de la portería donde se encontraba nuestro portero o hurtarle la botella de agua o la toalla que tenía junto a la portería, tal como ha hecho constar el árbitro en el acta".

Agradecimiento

El CF Cullera agradece al presidente de la UE Benifairó, a los directivos allí presentes, al entrenador del equipo rival, así como a sus jugadores su comportamiento, "puesto que en todo momento han intentado hacer todo el posible para evitar estos altercados y han mediado en la situación dentro de sus posibilidades".

"Rechazamos de manera contundente cualquier muestra de odio y agresividad como las vividas. Lamentablemente, varios miembros de nuestro club han sido agredidos físicamente. Especialmente grave ha sido presenciar como uno de nuestros jugadores era perseguido y acorralado por un grupo de personas, en medio de insultos, amenazas y vejaciones intolerables", se dice desde el CF Cullera.

Ante la gravedad de los hechos, se han personado al recinto efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local para evitar que los altercados fueron además.

El Club de Fútbol Cullera "condena rotundamente cualquier acto de violencia dentro de y fuera de los terrenos de juego, y se reserva el derecho de emprender las acciones legales oportunas porque hechos así no vuelven a repetirse".

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El club de la Ribera asegura que "nos llevamos una victoria importante, pero con un sabor agridulce, porque por cosas como estas se apaga el fútbol, y este deporte no merece este tipo de acciones". Por todo ello, "Fuera de los campos de fútbol los violentos y expulsión de este tipo de gente. Tendríamos que estar hablando de fútbol, puesto que ha sido un partido de dos grandes equipos, y gracias a este tipo de gente el fútbol ha quedado en nada. Hasta cuándo?".