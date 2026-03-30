La UE Tavernes de la Valldigna ya es equipo de promoción de ascenso a cuatro jornadas del final de la fase regular de la Lliga Comunitat

Lo que en la pasada campaña no se pudo hacer en la última jornada, ha pasado en esta temporada cuando todavía restan cuatro jornadas para el final de la fase regular de la Lliga Comunitat: La UE Tavernes ya es equipo de promoción de ascenso a Tercera RFEF con el tercer puesto de la tabla asegurado y la posibilidad de pelear por el segundo.

El objetivo se consiguió el pasado sábado con la victoria (2-0) ante el Manises CF en una campaña que está siendo histórica en todos los aspectos. La regularidad, la entrega y la unión de la plantilla, cuerpo técnico, directiva y afición da sus frutos, a pesar de que se han pasado momentos duros.

La UE Tavernes mejoró con relación a anteriores partidos en casa ante un Manises CF peleón con algunos jugadores de mucha calidad. El cuadro "roget" Tavernes llegaba al área contraria, pero le faltaba el gol. Pero el futbol le debía una al equipo vallero. En el minuto 44 del primer tiempo, llegó el 1-0 de remate de cabeza de un jugador visitante en propia puerta.

El gol de la tranquilidad

En la segunda mitad, el Tavernes superó a un rival que bajo su nivel físico. Los locales lo aprovecharon disfrutando de cinco ocasiones claras de gol, incluidos dos tiros al palo del juvenil Marc. Pero el choque no estaba sentenciado y el Manises tuvo una ocasión que Xumi desvió a córner en un paradón. Por fin, llegó el golazo del central Jordi Melo a la salida de un córner. Su cabezazo espectacular dio tranquilidad y alegría, pues el partido ya no se podía escapar.

Al final, gran alegría de unos jugadores que estuvieron esperando media hora larga el resultado del Nou Jove Castelló que les aseguraba el puesto en la promoción de ascenso.

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Un día que no se olvidará y ahora a pensar ya en La Nostra Copa con una complicada eliminatoria de semifinales ante el Novelda CF, líder del grupo IV de Primera FFCV. El partido de ida se ha programado a las 19.30 horas del Jueves Santo, 2 de abril en el Municipal de Tavernes y el de vuelta será el lunes día 6 en terreno de juego alicantino. Los jugadores valleros tienen una gran ilusión y la moral a tope y esperan llegar a la final.