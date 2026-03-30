Victoria del Club Rugby Inter Alpesa A por 61 a 7 ante el CR UPV para meterse en las semifinales de 1ª Autonómica
El CR San Roque será el rival del equipo "interpobles" en la pelea por ser campeón
Pepe Juan
En el Juan Palomares de Cullera, el equipo "interpobles", el Club de Rugby Inter Alpesa "A" salieron al campo con la consigna de no dejarse sorprender y así lo hicieron. Los hombres de Guillermo Ahuir mostraron su superioridad en todas las facetas del juego, con un juego rápido y eficaz.
En el minuto 5 abría el marcador Víctor Sieres y repetía en el 10 y en el 2. También ensayaban Juan Cruz Mirabal y Matías Nicolás Vázquez con dos transformaciones de Eduardo Calatayud, llegando al descanso con un resultado favorable para el Inter Alpesa 29 a 0, lo que resumía el dominio de la primera parte.
La segunda parte, seguía el mismo guión, y a los dos minutos de juego, ensayaba Gabriel Alejandro Vázquez, en el 50, Matías Nicolás Vázquez, pero en el 54, la UPV, conseguía un ensayo de José Perez bien trabajado, y que lo transformaba Miguel Ángel Mafé, 39 a 7.
Instrucciones
Guillermo Ahuir reunía a su equipo y les instaba a no relajarse y seguir aumentando el ritmo, y así lo hicieron. En el minuto 57 ensayaba Facundo Uriburu que transformaba Guillermo Ahuir, y en el 70, volvía a ensayar Juan Cruz Mirabal, con otro ensayo de Ferran Gadea, llegando al final del partido 61 a 7 para el equipo local.
Este triunfo da confianza para afrontar las semifinales, donde se tendrán que enfrentar al CR San Roque en Valencia con todas las opciones abiertas para llegar a la final, y que seguro que será un partido de los que hacen afición.
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