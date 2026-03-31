Más de 2.500 deportistas participan en una nueva edición de la Basket Cup Gandia de Semana Santa

Gandia acoge la Basket Cup Gandia de Semana Santa, que se celebra del 29 de marzo al 1 de abril en varias instalaciones deportivas de la ciudad. A la rueda de prensa han asistido Jesús Naveiro, regidor delegado de Deportes, Nacho Macipe, gerente de la empresa QL Sport, y Jesús Ginestar, representando del UPB Gandia.

Naveiro ha destacado la magnitud del torneo, que reunirá aproximadamente 2.500 deportistas y más de 5.000 personas entre familiares, acompañantes y staff técnico.

Por su parte, Macipe ha detallado la logística y novedades del torneo: "Contaremos con 25 pistas de juego simultáneas, más de 450 partidos en tres días, y este año incorporamos una competición de 3x3 el 1 de abril, que permitirá a todos los equipos participantes disfrutar de esta modalidad dentro del baloncesto". Además, ha resaltado la "Liga de Valores", que premia el compromiso, el comportamiento y el respeto dentro y fuera de la pista, fomentando los valores deportivos entre los jóvenes participantes.

Jesús Ginestar, de UPB Gandia, ha agradecido en el Ayuntamiento y a QL Sport el hecho de facilitar las instalaciones y la organización del torneo, e invitó todos los forofos al baloncesto a disfrutar del que calificó como "el acontecimiento de baloncesto baso más importante de toda España", poniendo en valor el nombre de Gandia a nivel nacional.

Binomio turismo y deporte

La regidora de Turismo, Balbina Sendra, ha destacado que Gandia vuelve a consolidarse como destino turístico-deportivo de referencia gracias a la celebración de torneos de Semana Santa y Pascua que atraerán más de 12.800 personas, con repercusión directa sobre hoteles, restaurantes, comercios y servicios de la ciudad.

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El torneo se celebrará al Pabellón Municipal, la pista B del Polideportivo, el Pavelló del Raval y el Polideportivo de Beniopa, con horarios de competición de 10:00 a 17:00 horas y la participación de equipos de varias comunidades autónomas de España, incluyendo Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.