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Más de 2.500 deportistas participan en una nueva edición de la Basket Cup Gandia de Semana Santa

El torneo, que se celebra del 29 de marzo al 1 de abril, convierte la ciudad en referente nacional del baloncesto de base

La presentación del evento, en el Ayuntamiento de Gandia

La presentación del evento, en el Ayuntamiento de Gandia / Àlex Oltra

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Gandia acoge la Basket Cup Gandia de Semana Santa, que se celebra del 29 de marzo al 1 de abril en varias instalaciones deportivas de la ciudad. A la rueda de prensa han asistido Jesús Naveiro, regidor delegado de Deportes, Nacho Macipe, gerente de la empresa QL Sport, y Jesús Ginestar, representando del UPB Gandia.

Naveiro ha destacado la magnitud del torneo, que reunirá aproximadamente 2.500 deportistas y más de 5.000 personas entre familiares, acompañantes y staff técnico.

Por su parte, Macipe ha detallado la logística y novedades del torneo: "Contaremos con 25 pistas de juego simultáneas, más de 450 partidos en tres días, y este año incorporamos una competición de 3x3 el 1 de abril, que permitirá a todos los equipos participantes disfrutar de esta modalidad dentro del baloncesto". Además, ha resaltado la "Liga de Valores", que premia el compromiso, el comportamiento y el respeto dentro y fuera de la pista, fomentando los valores deportivos entre los jóvenes participantes.

Jesús Ginestar, de UPB Gandia, ha agradecido en el Ayuntamiento y a QL Sport el hecho de facilitar las instalaciones y la organización del torneo, e invitó todos los forofos al baloncesto a disfrutar del que calificó como "el acontecimiento de baloncesto baso más importante de toda España", poniendo en valor el nombre de Gandia a nivel nacional.

Binomio turismo y deporte

La regidora de Turismo, Balbina Sendra, ha destacado que Gandia vuelve a consolidarse como destino turístico-deportivo de referencia gracias a la celebración de torneos de Semana Santa y Pascua que atraerán más de 12.800 personas, con repercusión directa sobre hoteles, restaurantes, comercios y servicios de la ciudad.

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El torneo se celebrará al Pabellón Municipal, la pista B del Polideportivo, el Pavelló del Raval y el Polideportivo de Beniopa, con horarios de competición de 10:00 a 17:00 horas y la participación de equipos de varias comunidades autónomas de España, incluyendo Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

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