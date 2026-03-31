Los atletas universitarios del CA Safor Teika de Gandia logran 15 medallas en el campeonato autonómico
La competición al aire libre se celebró el pasado el pasado fin de semana en Castelló.
Un total de 15 atletas del Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia participaron, representando a sus respectivas universidades, en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU), que se celebró entre el viernes y el sábado pasados en Castelló. Entre todos lograron 15 medallas, cuatro oros, seis platas y cinco bronces.
Cuatro oros
Se trata de Silvia García-Gasulla (UPV, oro en pértiga), Laura Castillo (Universitat de València, oro en los 200 ml), Pau Borillo (UJI, oro en los 110 metros vallas), Claudia Alriols (UPV, bronce en 100 ml), Camila Estrebou (UV, oro en 100 ml), Iris Estruch (Universitat d’Alacant, plata en 4x400 mixto) y Stella Ortín (UA, plata en 3.000 metros obstáculos).
Más podios
También subieron al podio otros y otras deportistas del club "groguet" Carla Breco (UV, plata en 5.000 ml), Camilla Pagani (Universidad Europea, plata en 400 ml), Borja Climent (UV, plata en jabalina), Neus Sansaloni (Universidad Católica de València, plata en 800 ml), María Huertas (UJI, bronce en triple salto), Mara Herrando (UJI, bronce en altura), Iván Albiol (UV, bronce en altura), e Iris Polo, de la UV, bronce en los 400 metros vallas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
- Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar
- Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
- Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
- Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
- Qué días de Semana Santa son festivos en la C. Valenciana: El calendario laboral 2026 en Valencia confirma las libranzas a todos los trabajadores
- El alcalde de Chera denuncia la lentitud en las obras de la presa de Buseo y la falta de comunicación institucional
- Largas esperas en la estación de Alzira por una avería en la línea C2 entre Xàtiva y L'Alcúdia de Crespins