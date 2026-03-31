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Los atletas universitarios del CA Safor Teika de Gandia logran 15 medallas en el campeonato autonómico

La competición al aire libre se celebró el pasado el pasado fin de semana en Castelló.

Medallistas del CA Safor Teika de Gandia en el Autonómico Universitario

Medallistas del CA Safor Teika de Gandia en el Autonómico Universitario / CA Safor Teika

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Un total de 15 atletas del Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia participaron, representando a sus respectivas universidades, en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU), que se celebró entre el viernes y el sábado pasados en Castelló. Entre todos lograron 15 medallas, cuatro oros, seis platas y cinco bronces.

Cuatro oros

Se trata de Silvia García-Gasulla (UPV, oro en pértiga), Laura Castillo (Universitat de València, oro en los 200 ml), Pau Borillo (UJI, oro en los 110 metros vallas), Claudia Alriols (UPV, bronce en 100 ml), Camila Estrebou (UV, oro en 100 ml), Iris Estruch (Universitat d’Alacant, plata en 4x400 mixto) y Stella Ortín (UA, plata en 3.000 metros obstáculos).

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Más podios

También subieron al podio otros y otras deportistas del club "groguet" Carla Breco (UV, plata en 5.000 ml), Camilla Pagani (Universidad Europea, plata en 400 ml), Borja Climent (UV, plata en jabalina), Neus Sansaloni (Universidad Católica de València, plata en 800 ml), María Huertas (UJI, bronce en triple salto), Mara Herrando (UJI, bronce en altura), Iván Albiol (UV, bronce en altura), e Iris Polo, de la UV, bronce en los 400 metros vallas.

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