Compromís alerta que la situación de la vivienda a Gandia es una emergencia y hace falta una respuesta contundente y valiente

Compromís asegura que la situación de la vivienda en Gandia "ya no es una alerta, sino una emergencia", y ha anunciado el impulso de una campaña para situar esta problemática en el centro del debate político y social.

La portavoz del grupo municipal y coportavoz del Gobierno Local, Esther Sapena, ha comparecido para dar continuidad a las cuestiones planteadas recientemente por el ejecutivo y para presentar las propuestas de la formación, fruto de un trabajo sostenido tanto en el ámbito local como al conjunto del territorio valenciano.

Según ha explicado, la propuesta de Compromís parte de un proceso de escucha activa con asociaciones, colectivos sociales y vecindario, y responde a una realidad "cada vez más dura" para muchas familias.

En los últimos cinco años, según Compromís, Gandia ha experimentado un incremento muy significativo de los precios de la vivienda. El alquiler ha crecido alrededor de un 40% acumulado, mientras que en el último año la subida se ha situado cerca del 10%, llegando a superar el 15% anual en zonas como la playa. En cuanto a la compra, los precios han aumentado más de un 25% en solo un año.

Según los principales portales inmobiliarios, destacan desde Compromís, el alquiler a Gandia se sitúa ya entre los 700 y los 900 euros mensuales para un piso medio, con muchos casos que superan estas cifras. «Esto implica que una familia trabajadora puede llegar a destinar más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, mucho por encima del 30% recomendado. Además, el precio de compra, situado entre 1.400 y más de 2.000 euros por metro cuadrado, dificulta todavía más el acceso a la vivienda», subraya la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Gandia.

Compromís ha remarcado que avala el trabajo del gobierno municipal, destacando que en solo dos años se han activado 20 medidas dentro del Pla de Vivienda, con más de 1.100 ayudas gestionadas, centenares de licencias tramitadas e incentivos fiscales para impulsar la vivienda protegida. Sin embargo, *Sapena considera que, «a pesar de estas medidas, el problema persiste porque el mercado está desbocado».

Tres ejes prioritarios

Ante esta situación, Compromís plantea una respuesta clara y estructurada basada en tres ejes de actuación prioritarios:

Aplicar la Ley de Vivienda y declarar Gandia zona tensionada:

Compromís defiende que la clave para frenar la escalada de precios implica aplicar la Ley estatal de Vivienda. «Por eso, reclamamos que Gandia exija en la Generalitat la declaración de zona tensionada, una medida que permitiría limitar los precios del alquiler, evitar subidas abusivas, estabilizar el mercado y dotar los ayuntamientos de herramientas reales de intervención. Sin esta declaración, no hay límite de precios, ni intervención real, ni protección efectiva”, han advertido Sapena.

Sancionar la vivienda vacía

Compromís apuesta para complementar los incentivos existentes con medidas sancionadoras. En este sentido, recuerda que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite aplicar hasta un 150% de recargo en el IBI a viviendas desocupadas de manera permanente. «Defendemos aplicar esta medida especialmente a los grandes tenedores que acumulan viviendas vacías y proponemos la creación de un registro municipal de viviendas desocupadas como paso imprescindible para poder actuar. El Ayuntamiento ya ha ayudado e incentivado; ahora también hay que sancionar quien no hace bien las cosas», han señalado.

Impulsar la rehabilitación para movilizar vivienda

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El tercer eje se centra en la rehabilitación: En Gandia hay miles de viviendas vacías, muchas de las cuales necesitan reformas que los propietarios no pueden asumir sin apoyo público. «Por eso, proponemos un plan potente de financiación para la rehabilitación, ayudas condicionadas a la puesta en alquiler asequible, seguridad jurídica para los propietarios y penalizaciones para quienes mantiene viviendas vacías de manera injustificada. Hablar de falta de vivienda mientras hay vivienda vacía no tiene cabe sentido», ha concluido la portavoz de Compromís.