El concejal de Turismo de Oliva confía en que este sea el último verano con "restricción horaria" en los chiringuitos

El concejal de Turismo de Oliva, Salvador Llopis, confía en que este sea el último verano con "restricción horaria" en los quioscos y chiringuitos de la playa olivense. Actualmente los establecimientos, que aún no están montados, deben cerrar a medianoche pero el departamento municipal prepara un nuevo pliego que entraría en vigor el año que viene.

"Fue un compromiso electoral", recuerda el edil de UCIN, socio en el Gobierno local, y espera que este se pueda cumplir finalmente en el nuevo pliego de condiciones, que tendrá una duración de cuatro años. Se aprobará el año que viene, ya que actualmente el contrato continúa en una prórroga.

Salvador Llopis hizo estas declaraciones esta mañana en una rueda de prensa en la plaza de Europa de la playa, en la que presentó los servicios de la temporada de baño, que se abrió ayer con motivo de la Semana Santa y Pascua.

En 2027 aquellos quioscos y chiringuitos que están delante de hoteles o cámpings mantendrán la restricción horaria, pero el resto, una decena, podrá alargar el cierre hasta las 3.00 horas de la madrugada, a no ser que finalmente se disponga otro horario.

Está previsto que empiecen a montarse en junio. Los primeros en playas urbanas como Pau Pi, y el resto, en la considerada natural, más tarde, tras vencer el periodo de cría del "corriolet" o chorlitejo patinegro.

El horario de cierre de los chiringuitos en Oliva ha sido objeto de polémica en los últimos tres años, e incluso motivo de confrotación entre UCIN y su socio, Projecte Oliva. Hace 20 años Oliva era conocida por las fiestas nocturnas de sus chiringuitos, siempre tan concurridos. En 2024, con ocasión de Fitur, Salvador Llopis ya planteó la ampliación horaria, pero finalmente la medida se quedó sin efecto al comprobar pero las restricciones contractuales y los informes jurídicos actuales impedían cerrar a las 3.00.

Pasarelas

Otra de las novedades con las que empieza la temporada estival son las nuevas pasarelas sobre las dunas. Las obras van con un ligero retraso, pero apenas faltan dos por instalarse en la playa de Terranova, y en un par de semanas estará completado este ambicioso proyecto financiado con 750.000 euros de fondos europeos Next Generation.

Pasarela en construcción en Terranova en una imagen reciente. / Levante-EMV

La obra se gestó en la anterior legislatura. El ayuntamiento tuvo que pedir permiso a la Demarcación de Costas, al estar en dominio público marítimo terrestre. Inicialmente contemplaban 14 pasarelas fijas en altura, pero el proyecto se modificó por el actual Gobierno local, sin perder la subvención europea, pero alternándolas por otras flexibles y de menores dimensiones.

Los mismos fondos europeos también han servido para financiar seis nuevos mupis táctiles que ofrecen información turística, y abiertos por tanto los 365 días del año. Están ubicados en la plaza de Europa, en la avenida de la Mediterrània, en la Tourist Info de la playa, en el ayuntamiento y en el paseo Lluís Vives.