La deportista de Daimús, Adriana Solanes Valero, subcampeona de España de duatlón supersprint
Magnífica actuación en el Nacional de todos los integrantes de la academia del Club Triatló Gandia dirigida por Carlos Ferrando y Quique Fernández
Adriana Solanes Valero lo ha vuelto a hacer. Otro éxito más para la jovencísima deportista natural de Daimús. Ahora, se proclama subcampeona de España de duatlón supersprint de la categoría cadete en el campeonato disputado el pasado sábado en Avilés.
Tras una mañana intensa de semifinales, Adriana, que llegaba como campeona después de haber ganado el título en Ciudad Real al año pasado, se metió desde la salida en el grupo de cabeza, gestionando muy bien la carrera a pie y después el segmento ciclista, para bajarse a correr con otra contrincante en la última carrera y decidiéndose la corona en la línea de meta por centésimas de segundo, entrando las dos primeras prácticamente a la vez.
Espectacular palmarés
La pequeña de los Solanes Valero añade este podio nacional a los 14 que ha conseguido en poco más de un año, tanto en duatlón como en triatlón, acuatlón, atletismo y campo a través.
Destacada actuación de su hermana, Mar Solanes Valero, en la final juvenil, ya que entró en meta en 4ª posición a tan solo 3 segundos de la medalla de bronce y a 4 segundos de la de plata.
El resto de integrantes de la academia del CT Gandia dirigida por Carlos Ferrando y Quique Fernández como Paula Cabanilles, David González, Francesc Marín y David Blanes también compitieron bien en un campeonato con más de 2.000 participantes de todo el territorio nacional.
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