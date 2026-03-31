Gandia abre la votación para escoger entre las 19 propuestas finalistas de los presupuestos participativos

El Ayuntamiento de Gandia abrió ayer el proceso de votación de los presupuestos participativos de 2026, una iniciativa que permite a la ciudadanía decidir directamente en qué proyectos se invertirá una parte del presupuesto municipal.

La concejala de Participación Ciudadana, Liduvina Gil, anunció el inicio de este proceso, que se desarrollará desde el 30 de marzo hasta el 15 de abril, periodo durante el cual los vecinos podrán votar sus propuestas preferidas a través de la plataforma en línea habilitada. En esta edición se han presentado un total de 180 propuestas ciudadanas, "reflejo del alto grado de implicación de la población en la mejora de la ciudad", valoró.

Después de una primera evaluación técnica por parte de los diferentes departamentos municipales se han seleccionado aquellas iniciativas viables. Posteriormente, el Consell de Participació Ciutadana ha llevado a cabo una tarea de revisión y síntesis, reduciendo el listado a las 19 finalistas que ahora se someten a votación.

Cada persona podrá votar un máximo de tres proyectos. De entre estos, se seleccionarán tres iniciativas ganadoras que serán ejecutadas con una inversión total de 150.000 euros, con un límite de 50.000 euros por proyecto, de acuerdo con el reglamento de los presupuestos participativos.

Las propuestas finalistas alcanzan ámbitos diversos como la mejora del espacio público, la sostenibilidad y el medio ambiente, la movilidad y la accesibilidad, la cultura y el patrimonio, el deporte y la salud, así como las infraestructuras urbanas.

Implicación ciudadana

Gil quiso agradecer la implicación ciudadana, así como el trabajo de los técnicos municipales y del Consell de Participació, y destacó su papel en la evaluación y selección de los proyectos. Además, señaló que se comunicará a todas las personas participantes el motivo de la desestimación de sus propuestas, en los casos en que no hayan superado el proceso, siendo el criterio económico uno de los principales factores.

“La participación ciudadana es una herramienta fundamental que no solo permite recoger las ideas de los vecinos, sino también garantizar su viabilidad mediante un proceso técnico y consensuado”, destacó la concejala, quien animó a la ciudadanía a participar activamente en la votación. Las personas interesadas pueden consultar y votar las propuestas a través de la web "participagandia.org".