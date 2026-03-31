Gandia da visibilidad a sus "mones i panous" con talleres para niños: "Todo lo que sea fomentar las tradiciones, me parece perfecto"

La Mostra de Mones i Panous de Gandia está en marcha durante esta semana en el paseo de las Germanies, frente a la Casa de la Marquesa. El ayuntamiento y la Associació de Pastissers i Forners se unen para dar visibilidad a unos productos artesanos, elaborados por los comercios locales, esas panaderías y hornos de toda la vida.

La iniciativa incluye talleres para niños y niñas, que se llevan a cabo los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en el mismo paseo gandiense y el día 1 también en el Grau (plaza de la marina), todos ellos en horario de tarde. Además, los talleres tienen un carácter solidario. Se pagan 3 euros de donativo y la recaudación va destinada al Preventorio.

Concha lleva su nieto, de 4 años, al taller de "mones i panous "para que "él sepa de qué va la cosa, qué es lo que se come". La iniciativa es, según la mujer, "perfecta como todo lo que sea fomentar las tradiciones".

Pilar es madre de dos niños que están esperándose para participar en el mismo taller: "Me gustan las tradiciones y quiero que ellos aprendan también cómo se hacen las "mones i panous". Además, también les explico que hay que colaborar con una causa social como es la de ayudar al Preventorio con un donativo de 3 euros. Encima, lo pasan bien".

Los artesanos pasteleros de Gandia y la concejala de Comercio de la ciudad, en el taller / Salva Talens Carbó

Salva, de la Associació de Pastissers i Forners, comenta que "con este taller ayudamos a los niños y niñas a que aprendan cómo se hacen estos dulces típicos de Pascua. La mona es alto tradicional y a los pequeños les gusta".

"Somos artesanos, no máquinas"

Raúl, miembro del mismo colectivo, destaca que "este tipo de iniciativas se ha consolidado porque tienen una buena aceptación por parte de la gente. El paseo de Gandia es un escaparate para nuestros negocios y esto sirve para que vengan a comprarnos. Los niños se llevan las monas a casa y las cuecen en su horno. Ellos mismos degustan un producto que ellos mismos hacen. Los pasteleros somos artesanos y no máquinas que intentamos transmitir nuestros conocimientos"

Elena Moncho, concejala de Comercio en Gandia, también asiste a la primera jornada del taller de "mones i panous" en el mismo corazón de la ciudad: "Estamos gratamente sorprendidos por la acogida que ha tenido este proyecto. Es un éxito total"

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El objetivo, según Moncho, es "dar visibilidad a una tradición de Gandia y de todos los valencianos a través de los grandes pasteleros artesanos que tenemos en la ciudad. Queremos que la gente responda y participe".