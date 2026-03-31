La Generalitat Valenciana felicita al atleta de Bellreguard, subcampeón del mundo, Quique Llopis

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el talento, el espíritu de superación y la ejemplaridad del valenciano Quique Llopis, proclamado subcampeón del mundo de los 60 metros vallas en el mundial de pista cubierta celebrado en Torun (Polonia), batiendo un récord de España al finalizar la prueba con un tiempo de 7,42 segundos.

Audiencia oficial

El jefe del Consell ha recibido en audiencia al atleta de Bellreguard en el Palau de la Generalitat, a quien ha trasladado la felicitación de la Comunitat Valenciana "por hacer historia y llevar el nombre de nuestra tierra por todo el mundo".

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En la recepción también han participado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, y el director general de Deportes, Luis Cervera.