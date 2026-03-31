Un millar de personas protesta en Gandia contra la falta de compromisos de la Generalitat en Educación: "¡Menos discursos, más recursos!"

Los sindicatos, STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la manifestaciones en contra de la política de la Generalitat Valenciana en materia de Educación, pueden estar satisfechos, al menos, en lo que concierne a la Safor, ya que un millar de personas de toda la comarca, en su gran mayoría docentes, se han concentrado este martes en la plaza Major de Gandia.

Los manifestantes han estado durante más de media hora lanzando proclamas contra la Generalitat Valenciana: "La docencia no es supervivencia", "en defensa de la educación pública y en valenciano", "ratios más bajos, salarios más justos", "menos discursos, más recursos"... fueron algunas de las frases que se repitieron por los concentrados en la capital de la Safor.

Los docentes se quejan también de que el Consell no recoge sus propuestas ni concreta fechas para una más que necesaria negociación en la que abordar los problemas reales de la Educación.

Se agota la paciencia

Los sindicatos destacan que no han obtenido respuesta alguna por parte de la Conselleria de Educación y que, por tanto, "nuestra paciencia se ha agotado".

Una imagen de la manifestación de este martes en Gandia / Salva Talens Carbó

Antes de que finalizara la concentración en Gandia se leyó un manifiesto por parte de dos alumnos del IES Ausiàs March de la ciudad y después se animó a todos los presentes a que viajaran a Valencia para la gran manifestación de este martes, 31 de marzo.

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La docencia enseña músculo ante una situación que "siempre se repite con el PP en el gobierno de la Generalitat". El hastío es importante y las movilizaciones seguirán, añaden los representantes sindicales de centenares de profesores y maestros de la comarca.