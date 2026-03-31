Miramar impulsa una inversión histórica de 780.000 € para modernizar y digitalizar la red de agua del municipio

El Ayuntamiento de Miramar, en colaboración con Global Omnium, está ejecutando un importante proyecto para modernizar y digitalizar la gestión del agua en el municipio. La inversión total asciende a 778.838,98 euros, destinados a mejorar y actualizar las infraestructuras hidráulicas locales.

De esta cantidad, 560.308,35 euros son financiados a través del programa estatal PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y financiado con fondos europeos NextGenerationEU. El resto de la inversión, más de 200.000 euros, corresponde a aportaciones del Ayuntamiento de Miramar con fondos propios municipales, lo cual demuestra el compromiso del consistorio con la mejora del servicio y la modernización de las infraestructuras.

Este proyecto supone un cambio importante en la manera de gestionar el agua en Miramar, puesto que permitirá controlar mejor la red, prevenir problemas como fugas o inundaciones y proteger el entorno natural con el sistema de detección de derrames.

La inversión se divide en dos grandes líneas de actuación.

1/ Control de la red de drenaje y alcantarillado. El Ayuntamiento ha ejecutado una actuación con una inversión próxima a 75.000 euros (54.000€ del PERTE y el resto del Ayuntamiento), destinada a digitalizar la red de pluviales del municipio.

Esta actuación ya está finalizada y ha consistido en la instalación de 9 puntos de control en el alcantarillado y drenaje.

Colocación de sensores inteligentes que mesuran el nivel del agua; sistemas que permiten controlar en tiempo real el funcionamiento de la red; dispositivos para registrar cuánta agua circula por las cañerías; sistemas para detectar desbordamientos, filtraciones o atascos e instalación de sistemas de retención de residuos para evitar que plásticos u otros materiales llegan a acequias o barrancos.

Gracias a esta tecnología el Ayuntamiento podrá anticiparse a posibles inundaciones y mejorar la gestión del agua cuando se producen lluvias intensas, una cosa cada vez más frecuente en el litoral mediterráneo.

Una visita de la alcaldesa de Miramar a una toma de agua en la localidad / Ajuntament de Miramar

2/ Digitalización del ciclo integral del agua (Global Omnium):

La segunda parte del proyecto se desarrolla junto a Global Omnium, empresa encargada de la gestión del servicio municipal de agua, con una inversión de más de 700.000 euros (560.308,35€ con aportaciones del PERTE y el resto por el Ayuntamiento de Miramar).

Entre las actuaciones que se están implantando destacan:

Creación de un “gemelo digital” de toda la red de agua del municipio, un modelo informático que reproduce el funcionamiento real de las cañerías.

Instalación de sensores inteligentes en cañerías y depósitos para controlar presión, caudal y posibles filtraciones.

en cañerías y depósitos para controlar presión, caudal y posibles filtraciones. Implantación de contadores inteligentes y sistemas de *telelectura en el pueblo y la playa hasta reunir al 100% de la población.

Control del nivel de los acuíferos.

Sistemas para vigilar la calidad del agua (cloro, pH y otros parámetros). Así como, en el ámbito sanitario permite el alerta temprana de posibles crisis de salud pública a través del seguimiento de indicadores biológicos.

(cloro, pH y otros parámetros). Así como, en el ámbito sanitario permite el alerta temprana de posibles crisis de salud pública a través del seguimiento de indicadores biológicos. Sensores en el alcantarillado para detectar vertidos contaminantes o posibles desbordamientos.

Plataformas informáticas avanzadas que permiten analizar datos y mejorar la gestión del servicio. Incluyendo una estación meteorológica que nos permite anticiparnos a episodios de lluvias intensas para evitar inundaciones.

Toda esta información se centraliza en una plataforma que permite tomar decisiones más rápidas y eficientes para optimizar el funcionamiento de la red.

Gracias a esta inversión, Miramar contará con una red de agua más moderna, más controlada y más eficiente, lo cual permitirá:

Detectar fugas antes de que generen pérdidas de agua.

antes de que generen pérdidas de agua. Reducir costes energéticos en el funcionamiento del sistema.

energéticos en el funcionamiento del sistema. Mejorar la prevención de inundaciones.

la prevención de inundaciones. Proteger el entorno natural detectando vertidos irregulares en el agua.

detectando vertidos irregulares en el agua. Ofrecer un servicio de agua más eficiente a la ciudadanía.

Orgullosos

La alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, ha destacado que "este proyecto supone un paso importante para el municipio, puesto que permite realizar una inversión que sería muy difícil asumir únicamente con recursos propios. 780.000 euros es una cifra inasumible para nuestro municipio si se compara con el presupuesto anual del municipio (3 millones de euros), lo cual mujer una idea del impacto y la magnitud de esta actuación".

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Además, "nos sentimos orgullosos de formar parte de este proyecto porque somos el municipio más pequeño que entra dentro del proyecto de DigitAMED (de 7,9 millones) y que está orientado a la digitalización en municipios de costa del arco mediterráneo -Gandia, Sagunto, Calp, Altea, la Pobla de Farnals, Altafulla y Miramar-, que tienen una población estacional que se duplica en los meses de julio y agosto y, a causa de su situación geográfica, son extremadamente vulnerables a los efectos climáticos adversos derivados del cambio climático, como inundaciones o desabastecimiento derivado de la sequía.