Música, deporte y actividades familiares esta Semana Santa y Pascua en la playa de Gandia

La Concejalía de Turismo de Gandia ha puesto en marcha una nueva edición de ‘Gandia a la Mar’, un programa de actividades que se desarrollará en la playa durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Esta iniciativa tiene como objetivo complementar la oferta cultural y turística de la ciudad con propuestas de ocio al aire libre dirigidas a diferentes públicos durante la celebración de la Semana Santa, donde en paralelo se celebran en la ciudad los actos religiosos y, en el caso de Gandia, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2019.

La programación incluye el ciclo ‘Música a la Mar’, con dos conciertos previstos. El 4 de abril, a las 18 horas, actuará el grupo Storie, y el 11 de abril, en la misma hora, lo hará Black 2 Waves.

En el ámbito deportivo se inició el pasado 28 de marzo y ofrecerá hasta el 13 de abril sesiones de yoga los lunes, miércoles y domingos; "latin fitness" los martes, jueves y sábados; y clases de GAP los viernes a partir de las 9 horas en los Escenarios 1 y 4 situados en primera línea de playa.

Por otro lado habrá actividades lúdicas del 1 al 6 de abril y del 11 al 13 de abril, a partir de las 17.30 horas en el Escenario 2. Así mismo, el vuelo de cometas tendrá lugar del 28 de marzo al 13 de abril en horario de 16 h a 20 horas, e incluirá una exhibición especial el sábado 4 de abril.

Sobre esta iniciativa la concejala de Turismo, Balbina Sendra, destacó que, dada la buena acogida de ediciones anteriores, desde el departamento se ha decidido retomar las diferentes actividades dirigidas a todos los públicos. “Queremos continuar ofreciendo a nuestros visitantes opciones de ocio que nos diferencian de otros destinos y que nos permiten fidelizar el turista durante todo el año", señaló.