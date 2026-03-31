Tótem, mupis, pasarelas sobre las dunas y un festival de música: Las novedades de la temporada turística en Oliva

Oliva ya ha abierto la temporada turística esta Semana Santa con buenas perspectivas en sus alojamientos, especialmente los campings, donde la ciudad es una potencia. Por parte del ayuntamiento ya está todo listo para recibir a los turistas y para que se vivan una experiencia agradable. El concejal de Turismo, Salvador Llopis, presentó este martes las novedades de su departamento en una rueda de prensa en la playa, en la plaza de Europa.

Por una parte, ya está operativo el servicio de salvamento y socorrismo, que presta la empresa Provita. La temporada de baño se abrió ayer, 30 de marzo. El primer periodo abarca quince días, hasta el 13 de abril, desde Semana Santa hasta la Pascua de Sant Vicent. El horario es de 11 h a 19 horas de forma ininterrumpida.

Por ahora el servicio se presta con un "contrato puente" que permite cubrir todo el litoral olivense, puesto que antes había unos 200-300 metros en la playa de l'Aigua Blanca donde no existía vigilancia, y ahora hay una torre con dos socorristas.

No obstante, Llopis anunció que se está trabajando en un nuevo contrato, que se licitará en mayo para entrar en vigor en junio. "Tendrá una duración de seis años e introduce criterios para mejorar el servicio, nuevos vehículos, más vigilancia y mejor atención a las personas con movilidad reducida", apuntó.

Este martes también se presentó un "tótem" instalado en la plaza de Europa, a petición del sector. Con la playa como fondo y arena en su base, está compuesto por el nombre de Oliva, donde cada letra evoca un atractivo de la ciudad, como historia y patrimonio, naturaleza, gastronomía, deportes, sol y playa. "Pretende ser un reclamo, un punto instagrameable para hacerse fotos aquí y compartirlo en redes sociales con la etiqueta #OlivaVoraMar", indicó Llopis.

El concejal de Turismo muestra el nuevo tótem. / J.C.

Además, están en marcha seis nuevos mupis táctiles que ofrecen información turística, y que están abiertos por tanto los 365 días del año, las 24 horas. Están ubicados en la plaza de Europa, en la avenida de la Mediterrània, en la Tourist Info de la playa, el ayuntamiento y en el paseo Lluís Vives.Para los que prefieran la atención personal, la Tourist Info está abierta de lunes a sábado.

El concejal presentó además la agenda de actividades del departamento de Turismo, que son gratuitas, para todos los públicos, y buscan un turismo de experiencias. Entre ellas, en el mes de abril hay iniciativas como una observación solar desde el castillo de Santa Anna, el día 18, o en junio, el día 13, una ruta para observar aves en el marjal. Continuarán las rutas teatralizadas por el centro histórico, que tanto éxito tienen, y que se completa con visitas a los museos.

Duna Dorada

Además, los días 22 y 23 de mayo, como una medida para desestacionalizar el turismo, llegará la primera edición del festival de música Duna Dorada, en el Sector 19 de la playa de Terranova-Burguera, con la colaboración del ayuntamiento.

El cartel que anuncia a El Arrebato, David de María, Ella Baila Sola, Cepeda o Las Ketchup, entre otros artistas. El evento, no obstante, tiene a los vecinos en pie de guardia, por las posibles molestias y ruido que pueda generar, pero Llopis recuerda que empezará en horario de tarde y tiene permiso como máximo hasta las tres de la madrugada.

Por otra parte, el concejal de Turismo de Oliva confía en que este sea el último verano en la playa de Oliva con "restricción horaria" en los quioscos y chiringuitos. Además, están a punto de acabar las obras de las nuevas pasarelas dunares.

Y todo ello sin olvidar que en el núcleo urbano continúan las procesiones de la Semana Santa, una celebración muy arraigada, que Turismo también está promocionando. Este miércoles se presentará un nuevo vídeo al respecto.