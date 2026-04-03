Bellreguard rinde honores a su deportista más ilustre; Quique Llopis Doménech: "Gracias al mejor pueblo del mundo"

Los homenajes de Bellreguard a su deportista más ilustre, Quique Llopis Doménech, están siendo, afortunadamente, habituales. El municipio del atleta lo felicita ahora por ser subcampeón del mundo de los 60 metros vallas y batir el récord de España.

Varias decenas de vecinos y vecinas de todas las edades se han dado cita este Jueves Santo en la plaza del ayuntamiento, el Clot de l'Era, para felicitarle y agasajarle por este último éxito deportivo. Llopis estuvo acompañado de su familia y amigos en un acto presidido por el alcalde, Àlex Ruiz, y toda la Corporación Municipal.

También estuvo el entrenador de Llopis, el gandiense Toni Puig, a quien invitó al acto el ayuntamiento, y al que se dirigió el alcalde para felicitarlo por sus éxitos con los equipos de relevos de la selección española y, en especial, los que ha conseguido Quique Llopis.

El alcalde le dio la enhorabuena, en nombre de la población, por su subcampeonato mundial, ensalzó su sacrificio para llegar donde está y sus valores humanos y le deseó que "nos volvamos a ver este próximo verano para festejar un nuevo éxito tuyo con motivo del Campeonato de Europa en Birmingham.

El atleta con el alcalde, Àlex Ruiz, en un momento del homenaje en Bellreguard / Levante-EMV

El medalla de plata en el último Mundial de pista cubierta ha vuelto a firmar en el Libro de Honor del consistorio, dándose la circunstancia que el último bellreguardí que estampó su rúbrica fue él mismo, tras ser el cuarto clasificado de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Libro de Honor

Tras el protocolo institucional, Llopis y las autoridades locales salieron al balcón de la casa consistorial a saludar a los vecinos congregados. El atleta de Adidas y de la selección española se dirigió a los presentes para agradecerles, una vez más, las muestras de cariño y afecto hacia su persona.

Llopis destacó el papel de su entrenador, el gandiense Toni Puig, pero también la importancia que tiene su familia, en especial sus padres, en los éxitos conseguidos.

Llopis se diruige a los vecinos de Bellreguard desde el balcón consistorial / Levante-EMV

El deportista, siempre con una sonrisa, también ha firmado autógrafos, sobre todo a los niños y niñas que le consideran su ídolo, y ha posado con sus vecinos para las fotografías de rigor.

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El municipio de Bellreguard se suma así al carrusel de felicitaciones que ha recibido Quique Llopis Doménech tras subir al podio mundialista, entre las que destacan la de la Casa de S.M el Rey de España y la de la Generalitat Valenciana, entre otras.