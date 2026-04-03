El binomio deporte-turismo atrae a Gandia a más de 12.000 personas de fuera en Semana Santa y Pascua

Gandia acoge durante esta semana un total de tres torneos de ámbito nacional en los deportes del baloncesto, balonmano y fútbol. Estos eventos consolidan a la ciudad como destino turístico-deportivo de referencia, ya que se calcula que atraerán a casi 13.000 personas con repercusión directa sobre hoteles, restaurantes, comercios y servicios de la ciudad, según la concejala de Turismo, Balbina Sendra.

En opinión de la concejala, los organizadores saben que "en Gandia encontrarán una ciudad preparada para disfrutar de una ciudad y una playa, que, además, estarán llenas de acontecimientos deportivos y culturales, así como otras actividades que se han preparado para esta Semana Santa".

El edil de Deportes, Jesús Naveiro, ha agradecido la implicación del departamento de Turismo y del sector hotelero, que acoge a los participantes en aproximadamente siete establecimientos de la ciudad.

Sector hotelero

Naveiro resalta también que, solo en el de fútbol, del 2 al 5 de abril, se esperan unas 1.500 pernoctaciones directas, y en torno a 3.000 incluyendo acompañantes, con un impacto positivo para hoteles, restaurantes y otros servicios de la ciudad. El torneo de fútbol se celebra del 2 al 5 de abril en el estadio Guillermo Olagüe y en los campos de Roís de Corella y Benirredrà.

Los encuentros del torneo de balonmano, también en las mismas fechas, se disputan en diferentes instalaciones deportivas de Gandia como el pabellón municipal, la pista B del polideportivo, el pabellón del Raval y las instalaciones del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

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El campeonato de baloncesto ya ha finalizado. Se ha desarrollado simultáneamente en el Pabellón Municipal, la pista B del Polideportivo, el Pavelló del Raval y el de Beniopa.