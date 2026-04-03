El Club Voleibol Real de Gandia senior femenino ya piensa en volver tras consumar su descenso

El primer equipo femenino del CV Real de Gandia ha consumado este fin de semana su descenso a segunda autonómica tras no poder sumar puntos en dos partidos clave para mantener la categoría.

El desenlace, aunque doloroso, no deja de ser la consecuencia de una temporada en la que el equipo no ha logrado encontrar la regularidad necesaria para competir con garantías. El milagro pasaba por este último fin de semana, pero no llegó.

Desde el club se asume la situación con naturalidad y autocrítica, pero también con una idea clara: no es momento de buscar culpables, sino de reconstruir el proyecto con bases más firmes.

Buena noticia

En ese camino, el CV Real de Gandia ya trabaja en la próxima temporada con el objetivo de volver más fuerte, reforzando su estructura deportiva y apostando por un modelo más sólido y sostenible.

La mejor noticia llega desde la base. La cantera sigue creciendo, compitiendo y ofreciendo resultados que invitan al optimismo, con varios equipos en dinámica ascendente y objetivos importantes todavía por disputar en este tramo final de curso.

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El CV Real de Gandia inicia así una nueva etapa con la mirada puesta en el regreso, convencido de que, desde el trabajo, la unidad y el aprendizaje, volverá a estar donde quiere estar.