El concejal olivense Joan Mascarell niega que esté incurriendo en incompatibilidades con el cargo público

El concejal olivense Joan Mascarell, que está en el Gobierno local dentro de Projecte Oliva, donde tiene dedicación exclusiva, compareció el jueves en rueda de prensa para negar que pueda incurrir en incompatibilidades con el cargo público, como insinuó en el pleno municipal de marzo, hace una semana, la concejala socialista Ana Morell en el apartado de ruegos y preguntas.

Mascarell es primer teniente de alcalde de Oliva y regidor de Recursos Humanos, Empleo y Empresa, Deportes y Modernización de la Administración. En primer lugar, matizó que si no fue al pleno era porque tenía que atender a su hija pequeña, que se puso enferma.

Acto seguido lamentó que la oposición, "en vez de fiscalizar la gestión municipal, se dedique a ensuciar la política local con ataques personales".

Mascarell aseguró, con documentación en la mano, que no cobra ningún importe como entrenador de la UD Oliva, y que él tampoco gestiona ni tiene ninguna relación económica con el bar del Camp del Morer.

Mascarell añadió que "he ayudado, ayudo y ayudaré a mi club, a otros clubes y a cualquier entidad deportiva que lo necesite, porque antes que políticos somos personas, y yo creo en el deporte y en el trabajo colectivo, y ayudar nunca puede ser un problema. Lo que estamos viviendo es una forma de hacer política basada en el desgaste personal, en la sospecha y en la difamación, y yo, esto, no lo pienso tolerar, por el bien de mi familia, de mis padres, de mi hermana, de mi mujer y de mis hijas, así como del partido al cual pertenezco y de la institución, que está por encima de todos".

Señaló que en este asunto se siente arropado tanto por su grupo como por la alcaldesa.