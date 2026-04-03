Fútbol base de ámbito nacional en Gandia con el torneo de Semana Santa y Pascua del 2 al 5 de abril

El Ayuntamiento de Gandia, junto con el Club de Fútbol Gandia y las empresas Goal Experience y AC Sports, organizan y colaboran en la primera edición del torneo de fútbol base Ciudad de Gandia, que se celebra del 2 al 5 de abril en el Estadio Guillermo Olagüe y en los campos de Roig de Corella y Benirredrà.

Jesús Naveiro, regidor de Deportes, ha destacado que el torneo no solo busca la competición deportiva, sino también potenciar valores como la camaradería, la diversión, el trabajo en equipo y el esfuerzo. El torneo reunirá equipos de todas las categorías, desde benjamín hasta juvenil, incluyendo competición femenina, y se jugarán alrededor de 125 partidos.

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Se espera la participación de aproximadamente 50 equipos, procedentes tanto de la comarca como Portuarios, Almoines, Bellreguard, Benirredrà, Oliva o Daimús como otras comunidades, especialmente Madrid, València y Alicante, entre los cuales hay clubes como el UD San Sebastián de los Reyes, AD Colmenar Viejo, Rayo Alcobendas CF.

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Naveiro también resalta la repercusión turística: "Hablamos de unas 1.500 pernoctaciones directas, y alrededor de 3.000 incluyendo acompañantes, con un impacto positivo para hoteles, restaurantes y otros servicios de la ciudad".