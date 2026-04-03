Gandia se prepara para la procesión general del Viernes Santo tras el multitudinario acto de "Las últimas miradas"

Continúa la agenda de procesiones de la Semana Santa de Gandia, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Uno de los actos más esperados de ayer, Jueves Santo, fue el de “Las últimas miradas”, el multitudinario encuentro en la plaza Major entre la imagen de la Dolorosa y el Cristo Yacente, a cargo de ambas hermandades.

Un momento del acto. / Natxo Francés

Evoca la última vez que la Virgen María intercambió la mirada con su hijo en la cruz. La celebración, solemne, en silencio y recogida, congregó a centenares de personas en las calles del centro histórico.

Solemnidad y recogimiento. / Natxo Francés.

Viernes Santo

La ciudad se prepara este Viernes Santo para la procesión general del Santo Entierro, donde desfilan todas y cada una de las hermandades. Por tanto, es una muestra perfecta del potencial de la Semana Santa gandiense y de la representación del tríduo pascual. Desde hace días se venden localidades durante todo el trayecto de la procesión, unas sillas que ya están dispuestas.

El evento se consolida en la programación oficial. / Natxo Francés

La procesión empezará a las 19 horas desde la calle Sant Francesc de Borja. Recorrerá el siguiente itinerario: Pl. Escoles Pies, Sant Josep de Calassanç, Sant Francesc de Borja, Paseo de les Germanies, Rausell, Plaça Prado, Mesquita Raval, Vallier, Paseo de les Germanies, Duc Alfons el Vell, y Ausiàs March, finalizando en la Colegiata.