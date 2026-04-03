Gandia es la sede de una nueva edición del Mediterranean Handball Cup con más de 1.100 deportistas

Gandia acoge una nueva edición del Mediterranean Handball Cup, un torneo nacional de balonmano que se celebra del 2 al 5 de abril coincidiendo con el periodo de Semana Santa y Pascua.

El acto de presentación ha contado con la participación del regidor de Deportes, Jesús Naveiro; el gerente de la empresa organizadora QL Sport, Nacho Macipe; y el presidente del Club de Balonmano Gandia, Pablo Bonet.

Naveiro ha agradecido la implicación del Departamento de Turismo y del sector hotelero, que acoge a los participantes en aproximadamente siete establecimientos de la ciudad.

Deporte base

En esta edición participan 85 equipos y más de 1.100 deportistas de categorías comprendidas entre alevín y juvenil, a los cuales se sumarán familiares y técnicos. Los equipos proceden de prácticamente todas las comunidades autónomas: Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana, entre otras, así como de Portugal.

Los encuentros se disputan en diferentes instalaciones deportivas de Gandia como el Pabellón Municipal, la pista B del Polideportivo, el Pavelló del Raval y las instalaciones del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la colaboración de la cual ha sido clave para dar cabida al elevado número de equipos participantes.

El presidente del Club de Balonmano Gandia, Pablo Bonet, ha agradecido en el Ayuntamiento y a QL Sport la organización de este torneo, añadiendo que el club gandiense participa con todas sus categorías, desde alevín hasta senior, tanto en masculino como en femenino.

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Una de las novedades es la presencia de los jugadores profesionales, Gedeón Guardiola y Sole López, como embajadores del torneo.