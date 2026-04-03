El Hospital de Gandia incorpora el tratamiento más eficaz para hemorragias por varices gástricas

El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia ha implementado la técnica más eficaz para controlar el sangrado por varices gástricas Se trata del tratamiento endoscópico con cianocrilato para el manejo de la hemorragia.

El cianocrilato es un adhesivo de tejidos y su aplicación constituye actualmente la mejor solución para controlar el sangrado activo en pacientes con varices gástricas, ofreciendo una respuesta más rápida, segura y resolutiva ante este tipo de emergencias digestivas.

El equipo de Aparato Digestivo del hospital ha llevado a cabo la formación específica y la preparación técnica necesarias para garantizar la correcta aplicación del procedimiento, que ya se ha realizado con éxito en los primeros pacientes.

Las varices gástricas son vasos venosos de la pared gástrica que se encuentran dilatados debido a un aumento del flujo sanguíneo en el territorio de la vena porta.

Estas varices se pueden desarrollar, más frecuentemente, en pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal, pero también en no cirróticos, generalmente en relación con trombosis del eje venoso esplenoportal.

Salto cualitativo

"La introducción del tratamiento con cianocrilato supone un salto cualitativo en nuestra capacidad para abordar hemorragias digestivas de alta complejidad porque mejora la seguridad del paciente y evita desplazamientos innecesarios a otros centros de referencia", señala Pablo Olcina, especialista de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Francesc de Borja.

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Con esta incorporación, el Departamento de Salud de Gandia, perteneciente a la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia-Norte, refuerza su compromiso con la innovación, la calidad asistencial y la atención especializada, ampliando las opciones terapéuticas disponibles y evitando derivaciones.