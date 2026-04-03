Llegan las XII Jornadas Republicanas de la Safor: Consulta la programación
Las actividades tendrán lugar del 14 de abril al 13 de mayo en Gandia, Villalonga y Tavernes de la Valldigna
Se incluyen conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros y proyecciones documentales
La concejala de Memoria Democrática de Gandia, Alícia Izquierdo, presentó en rueda de prensa las XIII Jornadas Republicanas de la Safor, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Memoria Democrática en colaboración con diferentes entidades e instituciones, que se consolida como una cita de referencia en la reflexión y divulgación de la memoria democrática en la comarca.
Izquierdo estuvo acompañada por la directora del CIG-UV, Carme Melo, y por el presidente de la Associación Republicana de la Safor, Salvador Sanchis. También organiza la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de Gandia.
Las jornadas se iniciarán el próximo 14 de abril, coincidiendo con la conmemoración de la Segunda República, y se alargarán hasta el 13 de mayo con una programación que incluye conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros y proyecciones documentales.
Según destacó Izquierdo, “estas jornadas son una herramienta fundamental para continuar trabajando en la recuperación de la memoria democrática y en el reconocimiento de todas aquellas personas que lucharon por la libertad y la democracia. Hablar de memoria democrática es hablar de justicia, de dignidad y de futuro. Es imprescindible continuar generando espacios de reflexión crítica y de divulgación para que la sociedad conozca su pasado y pueda construir un futuro más justo”.
Además, subrayó el carácter comarcal de la iniciativa: “No son unas jornadas exclusivamente de Gandia, sino de toda la Safor. El hecho de llegar también a municipios como Vilallonga o Tavernes de la Valldigna refuerza este espíritu comarcal y de trabajo compartido”.
Melo añadió que «la Universitat de València cuenta con una Aula de Historia y Memoria Democrática, una estructura impulsada y coordinada por profesorado especialista en Historia reciente de España. Desde el CIG-UV colaboramos para aportar a Gandia conferencias, debates y otras actividades relacionadas con la memoria democrática que son de interés para la ciudad».
Por su parte, Sanchis recordó que la memoria democrática abarca mucho más que la represión franquista. Por eso, «en este programa tenemos, desde un homenaje a dos alcaldes fusilados y asesinatos en Villalonga, en la posguerra precisamente, pero también hablamos, por ejemplo, de la persecución del valencianismo a largo de la historia valenciana, de la Transición incluso. Es decir, la memoria democrática abarca infinidad de hechos y de acciones ocultas, incluso en periodos posteriores al franquismo.
PROGRAMA
- Martes 14 de abril – Vilallonga (13 h): Acto conmemorativo republicano dedicado a Ernesto Botella i Rosa Estruch, con lectura de poemas, ofrenda floral y comer de hermandad.
- Martes 14 de abril – Gandia (19.30 h): Presentación del libro “Memòria de l'oblit”, de Eva Máñez.
- Miércoles 15 de abril – Tavernes de la Valldigna (17 h): Jornada dentro de la Universidad de Primavera con conferencias sobre memoria democrática.
- Viernes 17 de abril – Vilallonga (19 h): Proyección del documental “Les cartes robades” y conferencia sobre la represión franquista.
- Miércoles 22 de abril – Gandia (19 h): Mesa redonda sobre el Frente Popular.
- Martes 28 de abril – Gandia (19 h): Conferencia sobre el censo de víctimas de la guerra y la represión.
- Miércoles 29 de abril – Gandia (19 h): Conferencia sobre los 50 años de valencianismo político.
- Miércoles 13 de mayo – Gandia (19 h): Proyección del documental “Pico Reja, la verdad que la tierra esconde”.
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