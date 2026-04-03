Llegan las XII Jornadas Republicanas de la Safor: Consulta la programación

La concejala de Memoria Democrática de Gandia, Alícia Izquierdo, presentó en rueda de prensa las XIII Jornadas Republicanas de la Safor, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Memoria Democrática en colaboración con diferentes entidades e instituciones, que se consolida como una cita de referencia en la reflexión y divulgación de la memoria democrática en la comarca.

Izquierdo estuvo acompañada por la directora del CIG-UV, Carme Melo, y por el presidente de la Associación Republicana de la Safor, Salvador Sanchis. También organiza la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de Gandia.

Las jornadas se iniciarán el próximo 14 de abril, coincidiendo con la conmemoración de la Segunda República, y se alargarán hasta el 13 de mayo con una programación que incluye conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros y proyecciones documentales.

Según destacó Izquierdo, “estas jornadas son una herramienta fundamental para continuar trabajando en la recuperación de la memoria democrática y en el reconocimiento de todas aquellas personas que lucharon por la libertad y la democracia. Hablar de memoria democrática es hablar de justicia, de dignidad y de futuro. Es imprescindible continuar generando espacios de reflexión crítica y de divulgación para que la sociedad conozca su pasado y pueda construir un futuro más justo”.

Además, subrayó el carácter comarcal de la iniciativa: “No son unas jornadas exclusivamente de Gandia, sino de toda la Safor. El hecho de llegar también a municipios como Vilallonga o Tavernes de la Valldigna refuerza este espíritu comarcal y de trabajo compartido”.

Melo añadió que «la Universitat de València cuenta con una Aula de Historia y Memoria Democrática, una estructura impulsada y coordinada por profesorado especialista en Historia reciente de España. Desde el CIG-UV colaboramos para aportar a Gandia conferencias, debates y otras actividades relacionadas con la memoria democrática que son de interés para la ciudad».

Por su parte, Sanchis recordó que la memoria democrática abarca mucho más que la represión franquista. Por eso, «en este programa tenemos, desde un homenaje a dos alcaldes fusilados y asesinatos en Villalonga, en la posguerra precisamente, pero también hablamos, por ejemplo, de la persecución del valencianismo a largo de la historia valenciana, de la Transición incluso. Es decir, la memoria democrática abarca infinidad de hechos y de acciones ocultas, incluso en periodos posteriores al franquismo.

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