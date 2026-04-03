Nuevo examen para Proinbeni UpB Gandia: Ganar en Llíria asegura el quinto puesto
El derbi valenciano de la Segunda FEB se juega en el Pavelló Pla de l'Arc este sábado a las 18.30 horas
Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia juega en la tercera categoría más alta del baloncesto español y, por tanto, no tiene descanso en Semana Santa y Pascua. Al equipo de la Safor le corresponde jugar en Llíria ante el titular el antepenúltimo encuentro de la fase regular. El derbi valenciano de la categoría está fijado a las 18.30 horas en el Pavelló Pla de l'Arc.
La semana de entrenamientos en el seno de Proinbeni ha sido relativamente normal. Ha habido jugadores con molestias, pero el cuerpo técnico confía en tenerlos a todos disponibles después del último entrenamiento de este viernes.
Pelear por lo máximo
El entrenador gandiense, Alejandro Mesa, comenta sobre este enfrentamiento que "seguimos en la pelea por la cuarta plaza. Si ganamos en Llíria, aseguramos la quinta posición, pero hay que continuar peleando por todo".
No se sabe si es mejor quedar cuarto o quinto por los cruces de los playoff de ascenso, pero "deportivamente hay que aspirar siempre a lo máximo", destaca Mesa.
El técnico recuerda el partido de la primera vuelta en Gandia: "Nuestro tercer cuarto fue arrollador, tras un primer tiempo igualado, y les derrotamos al final. También les ganamos en la Copa de España". Lo de este sábado, advierte el ex del Llíria, "será distinto porque ellos pueden quedar entre cuartos u octavos. Están prácticamente dentro".
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