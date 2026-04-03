Las playas del sur de la Safor también se reivindican en esta Semana Santa y Pascua

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, prevé finalizar la redacción del proyecto de regeneración de las playas del sur de la Safor a finales de abril.

Mientras este proyecto avanza, los municipios más pequeños del litoral sur saforense se reivindican esta Semana Santa y Pascua. Deben atender a los turistas y visitantes que, por ejemplo, llenan sus playas durante estos días.

Pero no solo destaca la falta de arena en las playas sureñas, sino también otras cuestiones como la de los servicios de socorrismo y salvamento o las infraestructuras como los duchas o lavapiés.

No todos los pueblos se encuentran en la misma situación. Miramar dispone de recursos para adecentar su playa como receptora de turistas, pero Daimús, Bellreguard, Guardamar de la Safor o Piles intentan paliar esas carencias de la mejor manera posible. Aún así y con una buena dosis de hospitalidad, los playas del sur de la comarca presentan un lleno total en estas fechas.

Faltan servicios

Borja Bover es el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Daimús y explica que "por Fallas ya viene gente a preparar las viviendas, pero es ahora, en Semana Santa y Pascua, cuando verdaderamente arranca la temporada".

Los servicios que tienen "son los propios de un municipio pequeño", destaca Bover, argumentando que "el de socorrismo y salvamento no podemos asumirlo hasta el verano" y después están las infraestructuras: "La concesionaria de los lavapiés que depende de la Generalitat Valenciana nos dice que están revisados y a punto para utilizar, pero la realidad es que hay algunos que están enterrados y otros que gotean y no funcionan bien", advierte el concejal.

Sobre el problema de arena en las playas del sur "ahora parece que va en serio. Esperamos una solución buena y rápida. Tenemos poca arena y cuando la mar está brava llega a salirse. En este último temporal nos ha pasado en la zona norte", dice.

Borja Bover destaca que "municipios como Daimús no pueden estar siempre pendientes de si los servicios están y funcionan bien. Es cierto que este año la limpieza de la arena, de la que se encarga la Diputación, ha comenzado antes. Desearíamos que desde el Estado y la Generalitat estuviesen más pendientes de nosotros, los pueblos pequeños".

Borja Bover, concejal dede Turismo de Daimús / Salva Talens Carbó

En Semana Santa se abre con el mismo personal municipal: "Más policía no tenemos porque así lo marca la Ley, pero cuando entramos en el gobierno contábamos con 8 personas (operarios-brigada) que ahora no tenemos. La Ley nos limita a la hora de contratar. Parece que en invierno no hagamos nada, pero es que no podemos por temas burocráticos", apunta el edil del PSOE.

En la playa de Daimús se ha montado un mercadillo para Semana Santa y Pascua, los establecimientos están abiertos y llenos, sobre todo bares, restaurantes y heladerías. Daimús tiene un camping y un espacio para autocaravanas.

Un bar lleno de gente en el paseo de la playa de Daimús durante esta semana santa / Salva Talens Carbó

Hay mucho ambiente, sobre todo por gente del centro de España, pero también de comarcas cercanas a la Safor, familias y gente mayor, que están a gusto.

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La gente utiliza las redes sociales para reivindicar, pedir, criticar o advertir si hay mobiliario roto o cualquier incidencia, subraya el concejal de Turismo. Bover asegura que "vandalismo no hay, pero sí hay gente que, cuando prepara las viviendas para venirse, deja trastos viejos en las calles y no hace caso al procedimiento del ayuntamiento. Lo correcto es llamar por teléfono a un servicio que es gratuito".