Rescatan a un senderista en la ruta hacia la Muntanya de les Tres Creus en Tavernes de la Valldigna

La Policía Local de Tavernes de la Valldigna, en actuación conjunta con la Guardia Civil y Protección Civil, y en colaboración con Bomberos, intervinieron ayer en el rescate de un senderista que había sufrido un desmayo en la zona de les Fontetes de Cantus, dentro de la ruta hacia la Muntanya de les Tres Creus.

Las patrullas actuantes accedieron por la senda hasta localizar rápidamente la víctima. Se desplazó un helicóptero de rescate del grupo GERA de los Bomberos del Consorcio Provincial, donde la persona fue atendida en un primer momento.

Posteriormente, la aeronave tomó tierra en la zona de Motilla, donde otra patrulla aseguró el perímetro para garantizar la seguridad de la operación y evitar el acceso de personas.

Finalmente, la víctima fue evacuada en helicóptero hasta la base de Bomberos de Alzira, donde se solicitó una ambulancia SVB para continuar con la asistencia sanitaria.

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Una vez más, la coordinación entre cuerpos y servicios de emergencia demuestra que la rapidez de respuesta y el trabajo conjunto son fundamentales para proteger vidas.