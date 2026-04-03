Estas son las 19 propuestas a votación de los presupuestos participativos de Gandia

El Gobierno de Gandia abrió el pasado lunes, 30 de marzo, el proceso de votación de los presupuestos participativos de 2026, una iniciativa que permite a la ciudadanía decidir directamente en qué proyectos se invertirá una parte del presupuesto municipal.

Hasta el 15 de abril los vecinos podrán votar sus propuestas preferidas de manera telemática, en la web «participa.gandia.org». A esta edición se presentaron un total de 180 propuestas.

Tras una primera evaluación técnica por parte de los diferentes departamentos municipales se seleccionaron aquellas iniciativas viables. Posteriormente, el Consell de Participació Ciutadana llevó a cabo una tarea de revisión y síntesis, reduciendo el listado a las 19 finalistas.

Cada persona podrá votar un máximo de tres proyectos. De entre estos, se seleccionarán tres iniciativas ganadoras que serán ejecutadas con una inversión total de 150.000 euros, con un límite de 50.000 euros por cada uno. Estas son las propuestas.

Edifici Sant Cristòfol

Completar la adecuación del exterior del edificio de las antiguas escuelas para consolidarlo como centro cívico de referencia en el barrio de Benipeixcar. Mejoras en accesibilidad, pavimento, fachada, iluminación y jardinería.

Parc de les Esclaves

Mejorar este parque para adecuar la zona de juegos infantiles, muy deteriorada. Cambiar el pavimento y renovar los juegos con criterios de inclusión y seguridad.

Recogida de cedés

Instalar puntos de recogida de CD, DVD y vinilos para su reciclaje o reutilización. Estos materiales podrían destinarse a proyectos educativos o artísticos, y darles una segunda vida.

Casa de la Natura

Mejorar la accesibilidad de la Casa de la Natura, que desde hace años es la sede del Colectivo Öbertament, sobre todo para personas con movilidad reducida.

«Raval Fresc»

Ante el aumento de las temperaturas cada verano, crear en el barrio del Raval itinerarios frescos y mejorar los espacios de convivencia para los mayores. Poner pérgolas y más zonas de sombra como en la plaza del Molí. Remodelar el jardín de la plaza de Sant Josep.

Aula accesible

Crear un aula accesible en el Centro de Convivencia para Personas Mayores de Roís de Corella. Hay una planta superior si acceso adaptado cosa que limita su uso.

Adopta un árbol

Plantación de nuevos árboles e implicación de vecinos y comercios en su cuidado. Formación, seguimiento y sensibilización.

Ermita de Santa Anna

Adecuar la subida a la ermita para mejorar la seguridad y comodidad de los visitantes. Instalar una barandilla en la explanada para prevenir caídas.

Plaza del Beato

Hacer un mural en la plaza del Beato, donde están los columpios.

Carril bici Gandia-playa

Iluminar el carril bici de Gandia a la playa, desde la rotonda de l’Alqueria Laborde hasta la rotonda de los supermercados.

Calvari de Beniopa

Iluminarlo para mejorar el acceso y la seguridad. Adecuar el acceso, facilitando el uso de los recorridos, juegos infantiles, zonas de picnic y aparatos de calistenia.

Higiene canina

Crear una red de 20 puntos de higiene canina con dispensadores de bolsas, papeleras y señalización.

Parc de l’Estació

Mejorar la pista de baloncesto para optimizar su uso deportivo.

Parques caninos

Crear parques caninos en los barrios de Beniopa y Roís de Corella.

Parc de les Esclaves

Mejorarlo para adecuar la zona de juegos infantiles, muy deteriorada. Renovar el pavimento.

Centre Cívic Roís de Corella

Crear una ludoteca para cubrir la carencia de servicios culturales y de ocio del barrio. El espacio aprovecharía una sala existente y su entorno privilegiado, con zonas verdes y colegios próximos.

«Skate park»

Adecuar el «skate park» del Roís de Corella, cambiar las piedras por un «pump track». Poner más bancos y zonas de sombra.

Centro social dels Marenys

Revitalizar el entorno de este centro en Rafalcaïd y hacerlo atractivo a todas las edades.

Patio de la Quadra de Beniopa

Dinamizar el patio del Centre Cívic, espacio compartido por asociaciones donde se hacen numerosas actividades.